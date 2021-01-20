НБУ и банкиры определили факторы влияния на курс в 2021 году

Оживление деловой активности – самый первый фактор влияния на курсовую ситуацию в 2021 году.

Об этом рассказал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин во время круглого стола на тему «Какие валютные риски несет 2021 год?», организованного онлайн «Финансовым клубом».

«В 2021 году мы видим внешний и внутренний фактор – это оживление деловой активности. Оно будет оказывать повышательное давление на курс с обеих сторон. Это будет и внутреннее оживление – мы надеемся на окончание истории с вирусом. И внешнее оживление – держатся высокие мировые цены на наши главные экспортные товары: металл и агропродукцию. Также это объясняет импорт инфляции, поскольку у нас цены будут расти в том числе за счет высоких цен в мире», – сказал Алексей Лупин.

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В другую сторону курс будут двигать нерезиденты, если они продолжат покупать ОВГЗ.

«В январе мы видим, что нерезиденты продолжают покупать ОВГЗ небольшими порциями на каждом аукционе от $100 млн до $150 млн. Разница с 2019 годом в том, что сейчас нерезиденты выбирают короткие бумаги. В 2019 году всем нравилось в длину на 3-5 лет. Но декабрь и начало этого года показали, что нерезиденты сейчас больше смотрят на сроки до года», – рассказал представитель НБУ.

При этом нерезиденты не только заводят валюту под покупку ОВГЗ, но и уменьшили вывод валюты – они реинвестируют в ценные бумаги средства, полученные после погашения прошлых выпусков ОВГЗ.

Начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко в последние три месяца наблюдает боковой тренд на валютном рынке, в том числе благодаря действиям нерезидентов.

“В большинстве благодаря тому, что нерезиденты начали обращать внимание снова на инструменты государственного долга Украины. Это обусловило коррекцию и боковой тренд без существенных колебаний», – сказал банкир.

На валютный рынок дополнительно повлиял январский локдаун. «Локдаун играет свою роль, деловая активность замедляется, потребительский спрос подавлен. Что покупать, если магазины особо не работают? Возможно оживление со стороны импортеров, когда будут сниматься ограничения и оживится деловая активность», – прогнозирует директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко.

Плюс рост цен на энергоносители – нефть и газ – будет давить на курс. Среди других факторов влияния господин Коваленко назвал бюджетное возмещение НДС и политический фактор.

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