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Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 56 млн грн

Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 56 млн грн

Налоговики совместно с работниками ГУ ГНС в Запорожской области разоблачили схему незаконного экспорта товаров на сумму 38 млн грн и вывод средств с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг на сумму свыше 56 млн гривен.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Как выяснили специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Запорожской области, для прикрытия незаконной деятельности неустановленные лица внесли ложные сведения в официальные документы, в отчетные налоговые сведения и документы для проведения внешнеэкономических операций.

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По указанным материалам прекращена незаконная деятельность предприятия и зарегистрировано уголовное производство по ст. 205−1 Уголовного кодекса Украины.

Идет досудебное расследование.

По материалам Finance.UA
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