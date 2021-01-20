Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 56 млн грн

Налоговики совместно с работниками ГУ ГНС в Запорожской области разоблачили схему незаконного экспорта товаров на сумму 38 млн грн и вывод средств с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг на сумму свыше 56 млн гривен.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Как выяснили специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Запорожской области, для прикрытия незаконной деятельности неустановленные лица внесли ложные сведения в официальные документы, в отчетные налоговые сведения и документы для проведения внешнеэкономических операций.
Читайте также: Госфинмониторинг выявил незаконных операций на 76 млрд грн
По указанным материалам прекращена незаконная деятельность предприятия и зарегистрировано уголовное производство по ст. 205−1 Уголовного кодекса Украины.
Идет досудебное расследование.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина отделится от энергосистем России и БеларусиВчера, 16:16 - 1296 11
С зарплат украинцев начнут снимать отчисления на "вторую пенсию" в 2023-мВчера, 14:00 - 2657 8
Шмыгаль назвал 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифовВчера, 17:00 - 995 6
Зарплаты украинских DevOps, Data Science и других ІТ-специалистов (инфографика)Вчера, 15:01 - 1826 3
"Налог на Google": Рада хочет обязать интернет-гигантов платить налоги в УкраинеВчера, 21:35 - 610 3
ПриватБанк выиграл дело у структур Коломойского о возврате 247 АЗСВчера, 11:29 - 3698 2
С зарплат украинцев начнут снимать отчисления на "вторую пенсию" в 2023-мВчера, 14:00 - 2657 8
Зарплаты украинских DevOps, Data Science и других ІТ-специалистов (инфографика)Вчера, 15:01 - 1826 3
Межбанк: как рынок отреагировал на договор по УкргазбанкуВчера, 18:15 - 1433
Украина отделится от энергосистем России и БеларусиВчера, 16:16 - 1296 11
Япония представила космическую ракету нового поколенияВчера, 12:10 - 354
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 687 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1392 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2044 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 847