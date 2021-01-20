Boeing 737 MAX снова разрешат летать в Европу

Агентство по безопасности полетов Европейского союза (EASA) планирует на этой неделе отменить двухлетний запрет на полеты самолетов модели Boeing 737 MAX в аэропорты европейских городов.

Об этом сообщает Reuters

После предыдущего решения в ноябре EASA проанализировало отчеты 38 экспертов и пришло к выводу, что новых технических проблем у самолетов 737 MAX нет.

В свою очередь родственники погибших в катастрофах лайнеров назвали подготовку решения “преждевременным, неуместным и даже опасным”.

Напомним, в ноябре США сняли собственный запрет на полеты Boeing 737 MAX, за ними последовали Бразилия и Канада, Китай.

В ноябре 2020 года авиакомпания Boeing получила разрешение от Федерального авиационного управления США (Federal Aviation Administration, FAA) вернуть в эксплуатацию самолеты Boeing 737 MAX, полеты которых были приостановлены после двух авиакатастроф.

В мае 2020 года компания Boeing возобновила производство лайнеров 737 Мах, прекращенное из-за двух авиакатастроф.

Boeing прекратила производство реактивного самолета в январе 2020 года, 400 лайнеров были поставлены авиакомпаниям. Вернуться к эксплуатации 737 Max после получения всех разрешений от регулятора корпорация планировала в середине года.

Полеты самолетов этого типа были приостановлены после двух авиакатастроф в Индонезии 29 октября 2018 года и в Эфиопии 10 марта 2019 года. В авиакатастрофах погибло 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной аварии сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера.