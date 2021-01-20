Американец выиграл в лотерею Corvette, но не может его получить

Американцу Деннису Калеру невероятно повезло. Он выиграл в государственную лотерею новенький автомобиль Chevrolet Corvette C8 и 250 000 долларов наличными. Однако счастливчик не может получить свой приз, так как у дилера нет комплектации, которую он выбрал.
Калер выбрал Corvette в комплектации Rapid Blue 2LT Z51. Стоит такой автомобиль 80 465 долларов. Оставшиеся 26 535 долларов и дополнительные 250 000 долларов он планировал получить наличными.
Первый дилер предложил Калеру купить Corvette с наценкой в 10 000 долларов. Американец не захотел терять столько денег, и поэтому отказался.
Второй дилер заявил, что может заказать нужный Калеру спорткар только в третьем квартале 2021 года. Но он не дал гарантию, что автомобиль доставят своевременно.
В остальных автосалонах, куда обращался Калер, даже не принимают заказы на Chevrolet Corvette нового поколения.
На данный момент Калер уже получил 250 000 долларов, но обещанной машины у него еще нет. Он обратился за помощью к юристам.
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