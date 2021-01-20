0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

Американец выиграл в лотерею Corvette, но не может его получить

Американец выиграл в лотерею Corvette, но не может его получить

Американцу Деннису Калеру невероятно повезло. Он выиграл в государственную лотерею новенький автомобиль Chevrolet Corvette C8 и 250 000 долларов наличными. Однако счастливчик не может получить свой приз, так как у дилера нет комплектации, которую он выбрал.

Калер выбрал Corvette в комплектации Rapid Blue 2LT Z51. Стоит такой автомобиль 80 465 долларов. Оставшиеся 26 535 долларов и дополнительные 250 000 долларов он планировал получить наличными.

Первый дилер предложил Калеру купить Corvette с наценкой в 10 000 долларов. Американец не захотел терять столько денег, и поэтому отказался.

Второй дилер заявил, что может заказать нужный Калеру спорткар только в третьем квартале 2021 года. Но он не дал гарантию, что автомобиль доставят своевременно.

В остальных автосалонах, куда обращался Калер, даже не принимают заказы на Chevrolet Corvette нового поколения.

На данный момент Калер уже получил 250 000 долларов, но обещанной машины у него еще нет. Он обратился за помощью к юристам.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.