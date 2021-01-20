0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Huawei ведет переговоры о продаже двух брендов смартфонов

Huawei ведет переговоры о продаже двух брендов смартфонов

Huawei Technologies договаривается о продаже двух брендов смартфонов P и Mate.

Если их продадут, то китайская компания покинет сферу смартфонов высокого класса, сообщает Reuters.

Купить бренды может консорциум инвестиционных фирм, которые поддерживает правительство Шанхая – КНР. Финансовые подробности переговоров неизвестны.

Huawei еще не решили окончательно продать P и Mate, потому что в компании пытаются сами производить микросхемы для смартфонов. Их поставки были ограничены из-за санкций США. Нехватка комплектующих для флагманских смартфонов P40 и Mate40 привела к их низкому качеству.

В Huawei опровергли возможную продажу брендов. Правительство Шанхая утверждает, что не знает об этой ситуации.

Смартфоны P и Mate являются ведущими на рынке высокого класса в Китае. Они конкурируют с Apple iPhone, сериями Mi и Mix от Xiaomi и OPPO Find. На долю этих 2 брендов пришлось почти 40% общих продаж Huawei за 3-й квартал 2020 года. Поставки смартфонов Mate и P составили $39,7 млрд с 3-го квартала 2019-го по 3-й квартал 2020 года.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.