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В Киевской области ремонтируют автодорогу по технологии укатываемого бетона

В Киевской области ремонтируют автодорогу по технологии укатываемого бетона

«Укравтодор» проводит ремонт участка дороги Р-09 Мироновка-Канев около города Мироновка Киевской области по новой для столичного региона технологии укатываемого бетона.

Об этом сообщает «Укравтодор».

Главное отличие технологии от строительства асфальтовой дороги в том, что в ее основе — укатываемый бетон, поверх которого укладывают асфальтобетонное покрытие.

Сообщается, что преимуществом применения этой технологии является скорость укладки: она возможна благодаря меньшему содержанию воды и отсутствия арматуры. «Из-за пониженного содержания воды бетонную смесь укладывают, как асфальт, и уплотняют катками. А уже после 24 часов по ней можно открывать движение автотранспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ремонтируемом участке сняли старое асфальтобетонное покрытие и создали бетонное основание, по которому в настоящее время осуществляется движение автотранспорта.

«Бетонный участок сделали на 900 м. Создание двух слоев асфальтобетона и ремонт дороги (на км5+000-км19+100) будут продолжены с наступлением благоприятных погодных условий», — добавили в «Укравтодоре».

Отметим, что впервые укатываемый бетон использовали в Швеции, в 30-х годах прошлого века. Затем технологию активно применяли в США и Канаде. Так, в 1998 году в США было проложено около 2,5 млн кв. м инновационного покрытия, а уже в 2008 году эта цифра составляла 8 млн кв. м.

По материалам Центр транспортных стратегий
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