Кто не получит субсидию в 2021 году (инфографика)

В Министерстве социальной политики хотят увеличить финансирование субсидий в Украине.
Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.
На выплаты нужно увеличить финансирование примерно на 10 миллиардов грн.
Напомним, с начала 2021 года в связи с децентрализацией меняются подходы к реализации жителями территориальных общин права на социальную защиту.
С 1 января 2021 г. все обращения за назначением различных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций граждане должны подавать через «фронт-офисы» территориальной общины, которые в свою очередь обеспечивают их передачу в органы социальной защиты населения райгосадминистраций.
Исключение составляют только документы, отправляемые по почте или подаваемые в электронном виде.
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