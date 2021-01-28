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Кто не получит субсидию в 2021 году (инфографика)

Кто не получит субсидию в 2021 году (инфографика)

В Министерстве социальной политики хотят увеличить финансирование субсидий в Украине.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

На выплаты нужно увеличить финансирование примерно на 10 миллиардов грн.

Напомним, с начала 2021 года в связи с децентрализацией меняются подходы к реализации жителями территориальных общин права на социальную защиту.

С 1 января 2021 г. все обращения за назначением различных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций граждане должны подавать через «фронт-офисы» территориальной общины, которые в свою очередь обеспечивают их передачу в органы социальной защиты населения райгосадминистраций.

Исключение составляют только документы, отправляемые по почте или подаваемые в электронном виде.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров Украины отменил льготную цену на электроэнергию для населения — 90 копеек за первые 100 кВт-ч — с января 2021 г. и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-ч.

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По материалам Finance.UA
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