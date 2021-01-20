Госфинмониторинг выявил незаконных операций на 76 млрд грн

В 2020 году Государственная служба финмониторинга направила в правоохранительные органы более 1 тыс. материалов по фактам выявления легализации доходов, полученных преступным путем, на 76,2 млрд грн.
По данным Госфинмониторинга, в прошлом году в правоохранительные органы направлено 1036 материалов, из которых 607 обобщенных материалов и 429 дополнительных обобщенных материалов.
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Из представленных материалов 204 касаются коррупционной деятельности на 8,1 млрд грн.
Госфинмониторинг также выявил 75 операций, которые имеют отношение к финансированию терроризма, в том числе 10 из них связаны с финансированием ИГИЛ, 27 – боевиков на Донбассе, 10 – террористических связей с Российской Федерацией.
Госфинмониторинг как подразделение финансовой разведки Украины осуществляет мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
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