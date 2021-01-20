В МИД планируют до конца года завершить цифровизацию всех консульских услуг

Министерство иностранных дел планирует в течение 2021 года завершить цифровизацию всех консульских услуг, которые предоставляет иностранным гражданам и нашим соотечественникам.
Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел (CDTO) Дмитрий Сеник.
Дипломат рассказал, что в прошлом году МИД завершило внедрение электронного документооборота внутри системы органов дипломатической службы – с контролем, мониторингом выполнения и оперативным обменом информацией, а также достигло значительного прогресса в цифровизации кадровых данных.
Второе направление цифровой трансформации МИД – цифровизация услуг министерства, прежде всего консульских.
“Всем известно об электронных визах – этот инструмент помогает иностранным гражданам по упрощенной процедуре получить визы для въезда в Украину. Но мы хотим расширить спектр цифровых услуг и для наших соотечественников. Сейчас мы вместе с партнерами разрабатываем специальный чат-бот с последующим внедрением элементов искусственного интеллекта, который будет предоставлять консультации по консульским вопросам нашим гражданам. То есть если у гражданина Украины возникнут вопросы по этой проблематике, он сможет через любой популярный мессенджер обратиться в чат-боте и получить ответ. Если он его не устроит, сам чат-бот переключит заявителя на украинского консула в той стране, где он находится”, – рассказал Сеник.
Заместитель министра также напомнил, что МИД ввело электронную очередь во всех дипломатических учреждениях Украины, которая сейчас проходит тестирование с целью совершенствования.
“Задача министра Кулебы – в течение года завершить цифровизацию всех консульских услуг. У нас есть собственный цифровой инструмент – система ДРУГ (добровольная регистрация украинских граждан), которая прошла краш-тест во время весеннего локдауна, когда наши граждане во многих странах не знали, к кому обращаться за хоть какой-то консультацией или помощью, как вернуться в Украину. ДРУГ им очень помог. Мы планируем интегрировать систему ДРУГ в программный продукт «Дія», который разрабатывается Минцифри. Это будет такой ДРУГ в “Дії” для наших граждан за рубежом в дополнение к тому, что мы делаем в плане цифровизации услуг”, – отметил дипломат.
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