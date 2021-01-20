Украинская купюра стала номинантом международного конкурса «Банкнота года» (фото)

Банкнота 200 гривен четвертого поколения — среди номинантов ежегодного международного конкурса «Банкнота года», который организует Международное общество банкнот (IBNS). Об этом сообщила пресс-служба Музея денег Национального банка Украины.
На победу в конкурсе претендуют еще 15 банкнот разных стран мира, выпущенных в 2020 году. Количество участников конкурса может возрасти, ведь срок номинирования банкнот истекает 31 января 2021 года.
Среди критериев, имеющих значение для жюри конкурса «Банкнота года» — художественные особенности, дизайн, цветовая гамма и защитные элементы.
Напомним, Национальный банк 25 февраля 2020 года ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые должны постепенно заменить купюры старого образца.
Фото: Музей денег НБУ
На аверсе банкноты четвертого поколения портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты. Ранее ее изображение находилось на правой стороне.
На реверсе 200 гривен изображена Въездная башня Луцкого замка — самое старое сооружение города. Рядом с ней и сегодня растет ясень, которому более 200 лет. Именно под ним якобы любила отдыхать и писать стихи Леся Украинка, которая провела в Луцке свои детские годы.
Банкнота напечатана на тонированной бумаге со светло-розовым оттенком. Элементы защиты купюры — многотоновые водяные знаки, защитная лента, сквозной элемент, «оконная» защитная лента, элемент SPARK в форме стилизованного изображения водяной лилии, рельефные элементы, латентное изображение и микротексты.
Кроме элементов защиты для визуального определения, банкнота имеет элементы защиты, которые определяются в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах и обладают магнитными свойствами.
Узнать больше о других номинантах конкурса «Банкнота года», а также следить за его ходом можно по ссылке.
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