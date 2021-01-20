0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 218 0

Украинцам могут компенсировать потери за коммуналку за январь, — Разумков

Украинцам могут компенсировать потери за коммуналку за январь, — Разумков

Украинцам могут компенсировать субсидиями потери за коммунальные платежи за январь.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время согласительного совета.

Читайте также: Правительство компенсирует населению 1,4 миллиарда из-за подорожания электроэнергии

«Все согласились с тем, чтобы обратиться в Кабинет Министров и в максимально сжатые сроки наработать изменения, позволяющие компенсировать субсидиями все те потери, которые люди получили за январь. К этому мы как Верховная Рада готовы присоединиться и через постановления, и через измененияй в государственный бюджет Украины», — сказал Разумков.

Кроме того, завтра нардепы должны заслушать отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросу тарифного кризиса, создавшегося из-за решения правительства о повышении тарифов.

Как сэкономить на коммуналке 💡

Ранее сообщалось, что в Кабинете Министров Украины состоялось совещание, в ходе которого была достигнута договоренность, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышаться уже не будут.

По материалам Bykvu
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.