Украинцам могут компенсировать потери за коммуналку за январь, — Разумков

Украинцам могут компенсировать субсидиями потери за коммунальные платежи за январь.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время согласительного совета.

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«Все согласились с тем, чтобы обратиться в Кабинет Министров и в максимально сжатые сроки наработать изменения, позволяющие компенсировать субсидиями все те потери, которые люди получили за январь. К этому мы как Верховная Рада готовы присоединиться и через постановления, и через измененияй в государственный бюджет Украины», — сказал Разумков.

Кроме того, завтра нардепы должны заслушать отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросу тарифного кризиса, создавшегося из-за решения правительства о повышении тарифов.

Ранее сообщалось, что в Кабинете Министров Украины состоялось совещание, в ходе которого была достигнута договоренность, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышаться уже не будут.