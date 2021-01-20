Чеки из платежных терминалов предлагают сделать электронными (законопроект)

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается обеспечивать потребителей при расчетах информацией из электронных расчетных документов. Речь идет о проекте закона №4616.
Для чего это: официально кассовые чеки признаны не подлежащими переработке, и они попадают на полигоны твердых бытовых отходов. Кроме того, исследования ученых-химиков доказали, что привычный для всех кассовый чек в магазине является источником немалого вреда для нашего здоровья из-за Бисфенола А, который входит в состав бумаги, на которой он печатается.
Читайте также: Как нужно рассчитаться, чтобы вам выдали чек: новые правила 2021
Поэтому возникает вопрос законодательного урегулирования возможности обеспечения потребителей (плательщиков) при расчетах информацией из электронных расчетных документов и постепенного отказа от использования бумажных кассовых чеков.
Цель законопроекта: создать законодательную базу, чтобы обеспечить потребителей при расчетах информацией из электронных расчетных документов вместо использования вредных бумажных кассовых чеков. Также необходимо обеспечить возможность получения гарантийных документов в электронном виде, не нарушая при этом прав потребителей по гарантийным обязательствам продавца и по защите персональных данных.
В частности, путем получения потребителем от банка-эмитента электронного платежного средства, которым произведен расчет, электронного расчетного документа установленной формы и/или доступа к такому электронному расчетному документу.
Что для этого предлагают сделать:
Читайте также: Налоговая разъяснила, нужно ли сохранять чеки из POS терминалов
Стоит отметить, что электронные расчетные документы и/или доступ к ним запрещается предоставлять каким-либо другим лицам.
Банк-эмитент электронного платежного средства, которым произведен расчет, будет предоставлять плательщику платежной операции электронный расчетный документ установленной формы и/или доступ к электронному расчетному документу установленной формы бесплатно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ночной тариф на электричество: как правильно пользоваться, чтобы сэкономитьВчера, 18:30 - 31630 17
Украина установила исторический рекорд импорта вина8 ч. назад - 688 12
Как экономить на платежках до 50%? В правительстве дали советВчера, 14:45 - 2429 9
В ГНС предлагают за неуплату налогов привлекать к уголовной ответственности4 ч. назад - 1024 4
Неэффективная вакцинация может замедлить восстановление экономики, – основатель ICUВчера, 15:12 - 821 3
Ночной тариф на электричество: как правильно пользоваться, чтобы сэкономитьВчера, 18:30 - 31630 17
В каких случаях инспектор имеет право осмотреть салон или багажник автомобиляВчера, 13:08 - 3292
Покупка недвижимости впервые: сколько украинцев освободили от уплаты пенсионного сбораВчера, 19:34 - 3193 1
Как экономить на платежках до 50%? В правительстве дали советВчера, 14:45 - 2429 9
Какое имущество необходимо указывать в декларации6 ч. назад - 1417
Япония представила космическую ракету нового поколенияОколо часа назад - 65
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 606 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1315 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1844 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 808