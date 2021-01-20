Чеки из платежных терминалов предлагают сделать электронными (законопроект)

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается обеспечивать потребителей при расчетах информацией из электронных расчетных документов. Речь идет о проекте закона №4616.

Для чего это: официально кассовые чеки признаны не подлежащими переработке, и они попадают на полигоны твердых бытовых отходов. Кроме того, исследования ученых-химиков доказали, что привычный для всех кассовый чек в магазине является источником немалого вреда для нашего здоровья из-за Бисфенола А, который входит в состав бумаги, на которой он печатается.

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Поэтому возникает вопрос законодательного урегулирования возможности обеспечения потребителей (плательщиков) при расчетах информацией из электронных расчетных документов и постепенного отказа от использования бумажных кассовых чеков.

Цель законопроекта: создать законодательную базу, чтобы обеспечить потребителей при расчетах информацией из электронных расчетных документов вместо использования вредных бумажных кассовых чеков. Также необходимо обеспечить возможность получения гарантийных документов в электронном виде, не нарушая при этом прав потребителей по гарантийным обязательствам продавца и по защите персональных данных.

В частности, путем получения потребителем от банка-эмитента электронного платежного средства, которым произведен расчет, электронного расчетного документа установленной формы и/или доступа к такому электронному расчетному документу.

Что для этого предлагают сделать:

обязать финансовые учреждения уведомлять клиентов в письменной или электронной форме об использовании при предоставлении финансовой услуги персональных данных согласно законодательству о защите персональных данных;

предоставить право банку-эмитенту платежного средства, которым производится расчет, при проведении расчета с применением электронного платежного средства получать от фискального сервера контролирующего органа электронный расчетный документ для обеспечения предоставления такого электронного расчетного документа и/или доступа к такому электронному расчетному документу плательщику платежной операции;

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обеспечить возможность предоставления технического паспорта или какого-либо другого документа, его заменяющего, потребителю с указанием в них гарантийного срока в электронной форме.

Стоит отметить, что электронные расчетные документы и/или доступ к ним запрещается предоставлять каким-либо другим лицам.

Банк-эмитент электронного платежного средства, которым произведен расчет, будет предоставлять плательщику платежной операции электронный расчетный документ установленной формы и/или доступ к электронному расчетному документу установленной формы бесплатно.