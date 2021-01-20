Криптовалюта Ethereum установила новый ценовой рекорд — свыше 1450 долларов США.

Об этом сообщает портал Coindesk.

По данным торгов в воскресенье, стоимость криптовалюты Ethereum составляла 1454 долларов США, побив предыдущий рекорд в 1439, установленный на прошлой неделе.

Криптовалюта за последние 24 часа выросла более чем 17%.

Ethereum — криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе умных контрактов. Она является второй по капитализации криптовалютой после Bitcoin.