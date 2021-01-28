Перенос рабочих дней нельзя отменять: юрист привел аргументы

Законопроект, запрещающий перенос рабочих дней на выходные дни из-за праздников, нацелен на сужение социальных прав работников.

Такое заявление сделал юрист по трудовому праву Виталий Дудин. «Связь между регулированием труда и бизнес-климатом очень сомнительна», — заметил он, комментируя аргументацию автора законопроекта, нардепа от партии «Слуга народа» Галины Третьяковой.

В этом контексте он сообщил, что Всемирный банк уже не включает в отчеты Doing Business такой показатель, как регулирование рынка труда в стране. «Потому что эмпирически не установлено, что урезание трудовых прав ведет к улучшению бизнес-климата», — сказал юрист.

«Она переживает, прежде всего, за благосостояние для инвесторов, а не о благе для работников», — отметил Дудин.

Он добавил, что практика переноса рабочих дней «проверена временем и стимулирует людей работать официально». По мнению юриста, увеличение количества выходных дней за счет переноса рабочих способствует полноценному отдыху, который, в свою очередь, «является основой продуктивного труда».

Справка Finance.ua: