Андрей Котик, Михаил Пукавский: как изменилось законодательство для МФО

Авторы издания Time назвали 2020 года худшим в истории человечества и разместили на обложке очередного номера число 2020, перечеркнутое красным крестом. И действительно, есть немало оснований, чтобы наградить прошлый год нелестными эпитетами.

Однако гораздо уместнее называть его временем кардинальных изменений. Это касается и трансформаций, произошедших на законодательном уровне для микрофинансовых организаций. Конечно, следствием всемирной пандемии стала лишь небольшая часть изменений. Все остальные — результат преобразования рынка как такового.

Предлагаем разобраться, что нового произошло на законодательном уровне для МФО в 2020 году, и каких последствий стоит ожидать.

О защите потребителей финансовых услуг

Еще в начале года вступил в силу ряд положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг». Согласно им:

установлены полномочия регулятора по защите прав потребителей финансовых услуг;

введена ответственность финучреждений за нарушение прав потребителей финансовых услуг;

стандартизированы правила для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы;

определен единый подход к расчету общей стоимости кредита для потребителя, реальной процентной ставки и т. д.

Для многих компаний эти изменения означали дополнительные расходы, связанные с необходимостью привести в соответствие с ними свои бизнес-процессы. Но, безусловно, общая цель новаций полезна для всех игроков рынка. Ведь речь идет о повышении доверия со стороны потребителей к финсектору, создании механизма защиты их прав и интересов, а также об обеспечении лучшей осведомленности об услугах в этой сфере.

О карантинных ограничениях

С начала 2020 года на законодательном уровне начали вводить карантин в разных отраслях экономики Украины. Такие ограничения, установленные несколькими законами, затронули и деятельность игроков рынка финансовых услуг.

Суть заключалась в том, чтобы на период карантина освободить потребителей от уплаты неустойки (штрафов, пеней) и иных дополнительных платежей в случае просрочки, невыполнения или частичного невыполнения кредитных обязательств.

Эти ограничения действуют и сейчас. Конечно, они затрудняют работу МФО. Однако, если оценивать положение вещей панорамно, ситуация соответствует условиям времени. И часть компаний, ориентированных на потребности клиентов, смогли перенастроить свою работу в соответствии с текущим условиям и освободили заемщиков от уплаты неустойки еще до появления соответствующего закона. Такой шаг можно расценить как дальновидный и помогающий обществу быстрее выйти из кризиса.

О смене регулятора

С 1 июля 2020 года в рамках «сплита» произошла ликвидация Национальной комиссии, осуществлявшей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Ее полномочия были распределены между Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

С тех пор НБУ взял на себя функции регулятора деятельности небанковских финучреждений: кредитных союзов, ломбардов, страховых, лизинговых, факторинговых и финансовых компаний.

С одной стороны, это нововведение балансирует поведение банковского и небанковского рынка и дает возможность полезным практикам мигрировать из одного сектора в другой. При этом НБУ получает входящую информацию из обоих сегментов и может урегулировать любые изменения и создавать новые возможности.

Стандарты обслуживания клиентов повышаются благодаря установлению строгих требований и закреплению их на законодательном уровне. Это возвращает доверие потребителей к финансовым учреждениям, улучшает инклюзивность услуг, влияет на капитализацию финкомпаний, а также уменьшает риски недобросовестной конкуренции.

Но ситуация со сменой регулятора имеет и зоны для улучшений. Ведь такое обновление требует глубокого понимания особенностей деятельности небанковского финансового сектора, которые в дальнейшем должны быть учтены регулятором.

Об изменениях в потребительском кредитовании

Эти изменения распространили действие Закона Украины «О потребительском кредитовании» на кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца, и кредиты, которые по размеру не превышают минимальную зарплату. Также они установили ограничения по применению неустойки (штрафа, пени) и урегулировали некоторые вопросы обращения кредитных историй.

В частности, было зафиксировано: общая сумма неустойки и других платежей в случае нарушения заемщиком своих обязательств по потребительскому кредиту (размером до 1 минимальной зарплаты) не может превышать размера двойной суммы кредита и не может увеличиваться по договоренности сторон. При этом изменение в сторону ухудшения для потребителя процентной ставки, порядка ее начисления и уплаты процентов не допускается.

О финансовом мониторинге небанковскими учреждениями

В июле 2020 года был обновлен ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Это помогло уточнить и усовершенствовать нормы законодательства в вопросах финансового мониторинга.

В то же время Национальный банк также скорректировал свою нормативную базу. Новое «Положение о ведении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга», принятое НБУ, использует риск-ориентированный подход.

Соответственно, банки получают возможность применять как усиленные, так и упрощенные меры надлежащей проверки своих потребителей, оценивать риск не по каждому клиенту отдельно, а по групповому принципу. При этом Положение предусматривает разные методы оффлайн- и онлайн-идентификации, верификации клиентов.

Внедрение дополнительных методов проверки даст больше возможностей для рынка и сделает финуслуги более доступными для потребителей. Несмотря на то, что реализация этих методов является настоящим вызовом для компаний, поскольку требует перенастройки бизнес-процессов и IT-систем.

Об обновлении надзорных функций

Национальный банк проделывает большую работу по обновлению нормативно-правовой базы для регулирования деятельности на рынке небанковских финансовых услуг. Так, в декабре 2020 года были приняты Положения об установлении критериев риска для небанковского финансового сектора и Положения о ведении дистанционного надзора на рынках небанковских финансовых услуг.

Положение об установлении критериев риска, к сожалению, не до конца учитывает специфику деятельности компаний. Например, расчет критерия по защите прав потребителей требует дополнительного уточнения. На данный момент НБУ работает над изменениями в указанный нормативный документ.

Ведется работа и над проектами, касающимися плановых и внеплановых инспекционных проверок, новых лицензионных условий, требований к рекламе, договорам, расчету реальной годовой процентной ставки, требований к структуре собственности и других нормативно-правовых актов НБУ, которые помогут упорядочить деятельность на рынках небанковских финуслуг.

Вместе с тем игроки рынка и ассоциации принимают проактивное участие в обсуждении нового законопроекта о финансовых услугах и финансовых компаниях и внимательно наблюдают за тем, какие изменения и действия предпринимает Нацбанк и Верховная Рада в контексте работы над ним.

О финансовой инклюзии

В ноябре 2020 года, при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) и ее партнеров, началась разработка Стратегии финансовой инклюзии в Украине. Основная цель проекта — сделать финуслуги максимально доступными для всех слоев населения независимо от возраста и географического местоположения. В ходе разработки Стратегии пристальное внимание уделяется защите прав потребителей и безопасности персональных данных.

Иностранные спикеры, присутствовавшие на встречах рабочей группы, отметили, что для достижения максимального результата необходимо учитывать мнения всех сторон. В том числе и финансовых учреждений, которые могут поделиться практическим опытом и помочь в реализации Стратегии.

Воплощение данного проекта требует комплексного подхода. В частности он невозможен без финансовой грамотности потребителей, которая предполагает умение пользоваться услугами и ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. К тому же полноценное «включение» должно предусматривать сбалансирование прав и обязанностей всех сторон на рынке финуслуг. В то же время возникает потребность в либерализации подходов к регулированию бизнеса со стороны НБУ.

Достижение финансовой инклюзии стимулирует конкурентное развитие цифровой экономики, стабильность и устойчивость финансовой системы.

О непрофильном законодательстве

На деятельность финансовых учреждений влияют и непрофильные законодательные акты. Среди них:

1. Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы», который сейчас готовится ко второму чтению в Верховной Раде. Он урегулирует:

вопрос надомной и дистанционной работы;

порядок действий работодателя и работника в стандартном (штатном) режиме работы и в особом (карантин, военное положение и т. п. );

); введение электронной системы документооборота, инструктажа (в том числе по охране труда), коммуникации работодателя и работника;

права и обязанности работодателя и работника во время дистанционной и надомной работы и т. д.

Все эти вопросы возникли как из-за пандемии, так и в результате эволюции рынка труда и усложнения форм занятости.

Их урегулирование должно создать положительные условия для трудоустройства, сокращения расходов на обслуживание бизнеса, оптимизировать рабочие процессы путем вывода в цифровую плоскость. В конце 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины при поддержке финтех-компании Moneyveo представило на эту тему образовательный сериал для предпринимателей — «Перевод бизнес-процессов в онлайн».

2. Законопроекты Министерства цифровой трансформации, главная цель которых — улучшить условия для работы ІТ-сектора в стране. В частности будущий Закон «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» должен способствовать воплощению проекта Дія City.

Для компаний это возможность получить специальную модель налогообложения, гибкие условия трудоустройства и отдельный порядок взаимодействия с государственными органами контроля.

Вывод

В итоге хочется сказать: какими бы неожиданными ни были изменения, они являются абсолютно верным эволюционным этапом развития сферы финуслуг.

Конечно, этот процесс никогда не бывает легким и быстрым. Однако диалог всех сторон, создание рабочих групп из представителей государства и бизнеса откроют возможность в перспективе сформировать сбалансированные и экономически обоснованные решения для развития рынка финансовых услуг.

Андрей Котик, руководитель юридического департамента Moneyveo

Михаил Пукавский, специалист по работе с государственными органами и нормотворчеству Moneyveo