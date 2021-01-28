Украинцы заплатят по новым тарифам на газ: у кого суммы изменятся на 1 тыс. грн

В Украине с 1 февраля снижен тариф на газ. Если сейчас цена доходит до более 9 грн за кубометр, то со следующего месяца все будут платить по 6,99 грн за куб.

Только газовая плита:

3,28 кубометра на человека.

Было: 88,56 грн, будет: 65,8 грн.

Только газовая плита, но без горячей воды:

5,39 кубометров на человека.

Было: 145,3 грн, будет: 113 грн.

Есть газовая плита и газовая колонка: 10,49 кубометра на человека.

Было: 283,2 грн, будет: 219,9 грн.

Отопление в доме 100 квадратов (при потреблении 600 кубов):

Было: 5400 грн, будет: 4194 грн.

С апреля вернутся рыночные цены. Со временем конкуренция на рынке должна выровнять цены. Сейчас разница между максимальным и минимальным тарифом составляет 41%. Сменить поставщика может за считаные дни любой потребитель, но сделали это только около 7% семей.

Координатор жилищных и энергетических программ «Опоры» Татьяна Бойко рассказала: на самом деле именно недобросовестные облгазы и связанные с ними газсбыты и раздули цены. Здесь, по словам экспертов, должны работать регуляторы: Антимонопольный комитет, Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

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