Главбух госпредприятия пытался скрыть от налоговиков более 157 млн грн

Налоговая милиция Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование по факту уклонения от уплаты обязательного платежа части чистой прибыли руководством госпредприятия.
Как сообщает пресс-центр ГФС, главный бухгалтер одного из государственных предприятий занизил обязательства по доходу, подлежащему уплате в госбюджет Украины, и внес эти ложные сведения в налоговую и статистическую отчетность.
Таким образом, по информации налоговиков, он уклонился от уплаты обязательного платежа в особо крупных размерах — более 157 млн грн.
Во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве, благодаря принятым работниками налоговой милиции мерам обязательный платеж и нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме.
В январе 2021 года в суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности главного бухгалтера этого предприятия в связи с возмещением нанесенного государству ущерба.
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