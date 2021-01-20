ПриватБанк выиграл дело у структур Коломойского о возврате 247 АЗС

Верховный Суд Украины удовлетворил кассационную жалобу государственного ПриватБанка, отменив постановление Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2020 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 23 июня 2020 года, которыми было удовлетворено ходатайство 38 компаний, связанных с группой «Приват».
В частности, прежними решениями ПриватБанку было запрещено препринимать какие-либо действия по возврату 247 автозаправочных станций, переданных банком в лизинг, пишет Finbalance.
Как следует из судебных материалов, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами ПриватБанка, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от этого финучреждения 247 АЗС.
Указано, что в дальнейшем эти компании передали указанные АЗС в аренду для 38 компаний-операторов (которые являются истцами в упомянутом деле).
«Задолженность компаний-лизингополучателей перед ПриватБанком превышает 2 млрд грн, а банк принимает меры по расторжению соответствующих договоров финансового лизинга и возврата объектов лизинга, которые находятся в аренде у компаний-заявителей», — говорится в сообщении.
Ранее Северный апелляционный хозяйственный суд 23 июня отказался удовлетворить апелляцию ПриватБанка и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции в деле о расторжении договоров лизинга 247 АЗС, переданных связанным с «приватовцами» компаниям.
Как известно, розничная сеть так называемой группы «Приват» состоит из порядка 1500 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в Украине. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС.
При этом формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год.
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