Во время январского карантина выявили нарушения у более 9 тысяч заведений

Полицейские за весь период действия усиленного карантина в Украине выявили нарушения карантинных ограничений в работе более 9 тыс. субъектов хозяйствования.

Об этом в Фейсбуке написал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

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«За это время полицией выявлены нарушения карантинных ограничений в работе более 9 тыс. субъектов хозяйствования», — отметил он.

По словам советника министра, среди тех, кто пытался проигнорировать требования безопасности — более 8 тысяч субъектов торгового и бытового обслуживания, более 600 развлекательных заведений и заведений питания, 84 ТРЦ, 80 непродовольственных рынков и около полсотни спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

«За эту „радость в массы“ составлено более 2,5 тысячи административных протоколов по ч. 1 ст. 44−3 КоАП, вынесено более 7 тысяч постановлений по ч. 2 ст. 44−3 КУоАП и открыто три уголовных производства по ст. 325 УК. Это только за период так называемого январского локдауна», — сообщил Мартыненко.

Он добавил, что в целом в полицию поступило более 160 тысяч сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий.

«За весь период полицейскими составлено около 72,5 тысячи административных протоколов. Из них отдельно выделю некоторые категории: более 16,5 тысячи — в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц; более 9 тыс. — в отношении водителей транспортных средств; 7,5 тыс. — на руководителей торговых учреждений питания; более 2 тыс.- на руководителей предприятий, учреждений и организаций», — отметил он.

Советник главы МВД отметил, что за нарушение карантинных правил самоизоляции составлено около 3200 административных протоколов.

«В суд направлено более 71 тыс. административных протоколов. По результатам их рассмотрения наложены штрафы на общую сумму почти 29,5 млн гривен», — сообщил он.

Мартыненко сообщил, что вынесено также 93,5 тысячи постановлений о совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 44−3 КУоАП и по результатам которых взыскано штрафов на сумму свыше 2,2 млн грн.

«В целом в ЕРДР внесены сведения о 795 уголовных правонарушениях», — уточнил советник министра.