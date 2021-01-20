Годовой спад промышленного производства Донецкой области составил 3,8%

Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшился на 3,8%.

Максимальный спад промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года был по итогам января-мая 2020 года и составлял 13,2%. Его удалось сократить за счет постепенного восстановления спроса, который снизился в условиях карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, в ноябре и декабре 2020 года был обеспечен существенный прирост по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года, когда произошло значительное падение производства вследствие ухудшения конъюнктуры рынков сбыта черных металлов и ремонта основных металлургических агрегатов, а также уменьшения нагрузки на генерирующие мощности тепловых электростанций региона из-за импорта электроэнергии.

В декабре 2020 года общий объем промышленного производства области вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 7,0%, против декабря 2019 года — на 23,7%.

Декабрьский объем продукции увеличился по сравнению с ноябрем 2020 года в добывающей промышленности и разработке карьеров на 3,1%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 4,3%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий — на 5,5%, машиностроении — на 5,9%, производстве химических веществ и химической продукции — на 6,1%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 9,8%.

В декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выпуск продукции вырос в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 8,3%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции — на 11,4%, производстве химических веществ и химической продукции — на 13,7%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий — на 20,5%, добывающей промышленности и разработке карьеров — на 35,9%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 69,9%.

За 2020 год по сравнению с 2019 годом объем продукции увеличился в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 5,2%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий — на 6,0%.

Сократился в 2020 году выпуск продукции в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 5,3%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции — на 5,7%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 6,3%, производстве химических веществ и химической продукции — на 7,5%, добывающей промышленности и разработке карьеров — на 10,7%, машиностроении — на 14,1%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов — на 33,9%.

Добыча рядового угля в 2020 году составила 10,6 млн т, что по сравнению с 2019 годом меньше на 17,5%. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, сократился на 10,5% и составил 9,5 млн т.

Годовое производство электроэнергии составило 12,8 млрд кВт·час, что по сравнению с 2019 годом меньше на 10,4%.