0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Годовой спад промышленного производства Донецкой области составил 3,8%

Годовой спад промышленного производства Донецкой области составил 3,8%

Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшился на 3,8%.

Максимальный спад промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года был по итогам января-мая 2020 года и составлял 13,2%. Его удалось сократить за счет постепенного восстановления спроса, который снизился в условиях карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, в ноябре и декабре 2020 года был обеспечен существенный прирост по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года, когда произошло значительное падение производства вследствие ухудшения конъюнктуры рынков сбыта черных металлов и ремонта основных металлургических агрегатов, а также уменьшения нагрузки на генерирующие мощности тепловых электростанций региона из-за импорта электроэнергии.

В декабре 2020 года общий объем промышленного производства области вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 7,0%, против декабря 2019 года — на 23,7%.

Декабрьский объем продукции увеличился по сравнению с ноябрем 2020 года в добывающей промышленности и разработке карьеров на 3,1%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 4,3%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий — на 5,5%, машиностроении — на 5,9%, производстве химических веществ и химической продукции — на 6,1%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 9,8%.

В декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выпуск продукции вырос в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 8,3%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции — на 11,4%, производстве химических веществ и химической продукции — на 13,7%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий — на 20,5%, добывающей промышленности и разработке карьеров — на 35,9%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 69,9%.

За 2020 год по сравнению с 2019 годом объем продукции увеличился в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 5,2%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий — на 6,0%.

Сократился в 2020 году выпуск продукции в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 5,3%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции — на 5,7%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 6,3%, производстве химических веществ и химической продукции — на 7,5%, добывающей промышленности и разработке карьеров — на 10,7%, машиностроении — на 14,1%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов — на 33,9%.

Добыча рядового угля в 2020 году составила 10,6 млн т, что по сравнению с 2019 годом меньше на 17,5%. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, сократился на 10,5% и составил 9,5 млн т.

Годовое производство электроэнергии составило 12,8 млрд кВт·час, что по сравнению с 2019 годом меньше на 10,4%.

По материалам ГУСДО
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.