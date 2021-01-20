В Киеве разоблачили масштабную схему продажи фальсифицированного топлива

Сотрудники Главного управления ГФС в г. Киеве выявили субъект хозяйственной деятельности, который вел на территории г. Киева и Киевской области розничную торговлю незаконно изготовленными горюче-смазочными материалами (дизельное топливо, бензин и сжиженный газ) через сеть автозаправочных станций без соответствующих разрешительных документов.
Об этом сообщает Главное управление ГФС в г. Киеве.
«В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве провели ряд обысков, по результатам которых изъяли товарно-материальных ценностей общей ориентировочной стоимостью свыше 3,5 млн грн. Из них подакцизных товаров — на сумму свыше 511 тыс. грн, остальное — специализированное оборудование незаконных АЗС. В то же время были изъяты документы и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность субъекта хозяйственной деятельности. Идет досудебное расследование, назначен ряд экспертиз для установления ущерба, причиненного государственному бюджету», — сообщил и.о. начальника Главного управления ГФС в г. Киеве Сергей Кононенко.
Кроме того, Сергей Кононенко отметил, что в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговле топливом в Киеве в 2020 году были демонтированы 23 нелегальные автозаправочные станции, из незаконного оборота изъято горюче-смазочных материалов на сумму более 49 млн грн, а в 2021 году — более 6 млн грн.
«Мы и в дальнейшем будем ломать схемы продажи фальсифицированных товаров, защищая наших потребителей», — отметил Сергей Кононенко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ночной тариф на электричество: как правильно пользоваться, чтобы сэкономитьВчера, 18:30 - 26902 16
Украинцам будут платить по две пенсии: каким будет размер выплатыВчера, 11:00 - 12256 8
Украина установила исторический рекорд импорта вина5 ч. назад - 306 5
Как экономить на платежках до 50%? В правительстве дали советВчера, 14:45 - 2060 5
Неэффективная вакцинация может замедлить восстановление экономики, – основатель ICUВчера, 15:12 - 660 3
Ночной тариф на электричество: как правильно пользоваться, чтобы сэкономитьВчера, 18:30 - 26902 16
Украинцам будут платить по две пенсии: каким будет размер выплатыВчера, 11:00 - 12256 8
В каких случаях инспектор имеет право осмотреть салон или багажник автомобиляВчера, 13:08 - 2918
Покупка недвижимости впервые: сколько украинцев освободили от уплаты пенсионного сбораВчера, 19:34 - 2825 1
Как экономить на платежках до 50%? В правительстве дали советВчера, 14:45 - 2060 5
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 585 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1290 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1782 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 796
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1584