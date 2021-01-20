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В Киеве разоблачили масштабную схему продажи фальсифицированного топлива

В Киеве разоблачили масштабную схему продажи фальсифицированного топлива

Сотрудники Главного управления ГФС в г. Киеве выявили субъект хозяйственной деятельности, который вел на территории г. Киева и Киевской области розничную торговлю незаконно изготовленными горюче-смазочными материалами (дизельное топливо, бензин и сжиженный газ) через сеть автозаправочных станций без соответствующих разрешительных документов.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в г. Киеве.

«В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве провели ряд обысков, по результатам которых изъяли товарно-материальных ценностей общей ориентировочной стоимостью свыше 3,5 млн грн. Из них подакцизных товаров — на сумму свыше 511 тыс. грн, остальное — специализированное оборудование незаконных АЗС. В то же время были изъяты документы и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность субъекта хозяйственной деятельности. Идет досудебное расследование, назначен ряд экспертиз для установления ущерба, причиненного государственному бюджету», — сообщил и.о. начальника Главного управления ГФС в г. Киеве Сергей Кононенко.

Кроме того, Сергей Кононенко отметил, что в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговле топливом в Киеве в 2020 году были демонтированы 23 нелегальные автозаправочные станции, из незаконного оборота изъято горюче-смазочных материалов на сумму более 49 млн грн, а в 2021 году — более 6 млн грн.

«Мы и в дальнейшем будем ломать схемы продажи фальсифицированных товаров, защищая наших потребителей», — отметил Сергей Кононенко.

По материалам Finance.UA
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