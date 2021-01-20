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Что будет, если не заплатить штрафы с камер автофиксации

Что будет, если не заплатить штрафы с камер автофиксации

В последнее время стала распространяться практика, когда полиция направляет госисполнителям постановление о наложении штрафа за нарушение ПДД, и в итоге блокируются вся сумма на карте или даже все счета вероятного нарушителя.

Человек же узнает о том, что у него есть штраф, уже постфактум, когда сталкивается с невозможностью воспользоваться своей банковской картой (далеко не все автовладельцы регулярно пользуются приложением Минцифры «Дія» или Личным кабинетом ГСЦ МВД). Возникает логичный вопрос — каким образом заплатить штраф, если все деньги заблокированы?

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«Нарушители» отмечают, что на их счету были средства больше суммы штрафа, поэтому неясно, на каком основании налагается арест сразу на все средства. Некоторые госисполнители неофициально поясняют, что указывают в обращении к банку необходимость наложить арест на всю сумму, поскольку «точно не знают, есть ли у должника средства».

В Минюсте подчеркнули, что государственный исполнитель может инициировать арест только конкретной суммы средств, а не всех средств (счетов). «Арест денежных средств, находящихся на счетах должника, осуществляется государственным исполнителем в порядке, определенном законодательством. Проанализировав вынесенные государственными исполнителями постановления об аресте денежных средств, установлено, что исполнители в таких постановлениях, а именно в их резолютивных частях, указывают конкретную сумму средств, которая подлежит аресту, в пределах суммы взыскания с учетом исполнительного сбора и затрат исполнительного производства», — подчеркнули в Министерстве юстиции.

Стоит отметить, что обжалование штрафа в суде, как правило, не останавливает процедуру исполнительного производства. Поэтому здесь должникам стоит быть вдвойне внимательными.

Дело в том, что постановление о штрафе за нарушение ПДД вступает в законную силу после его вручения лицу или получения почтового уведомления о вручении, либо об отказе в его получении, или возвращения почтового отправления с отметкой о невручении. То есть исполнитель в данном случае получит документ, вступивший в законную силу, даже если постановление патрульной полиции обжалуется в судебном порядке.

По материалам Судебно-юридическая газета
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