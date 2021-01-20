Xiaomi готовит специальную версию Mi10 на новом процессоре Qualcomm

По данным сетевых информаторов, Xiaomi планирует выпустить модификацию смартфона Mi10, который будет построен на новой платформе от Qualcomm. Инсайдеры утверждают, что прототип гаджета уже проходит тестирование и будет представлен в ближайшее время.

Xiaomi готовит новую модификацию смартфона Mi10 на Qualcomm Snapdragon 870. Если верить источнику, интерес Xiaomi к новой платформе заключается в том, что по уровню производительности она находится между флагманской Snapdragon 888 и прошлогодним топовым чипом Snapdragon 865. Максимальная частота ядер новинки может достигать 3,2 ГГц, что считается рекордом для всей архитектуры A77.

Помимо Xiaomi ожидается выход смартфонов на Snapdragon 870 от таких производителей, как iQOO, OnePlus, iQOO и OPPO. Кроме того, сетевые информаторы указывают на планы бренда Redmi представить флагманскую модель K40, базовая версия которого также будет включать новый чип Qualcomm.