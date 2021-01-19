Известный продавец техники позволил клиентам предоставлять цифровые паспорта

Украинский магазин гаджетов и аксессуаров “Цитрус” начал прием цифровых документов из e-сервиса государственных услуг “Дія”. Компания стала первым ритейлером техники, где работает электронный шеринг документов. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, с помощью цифровой копии паспорта можно оформить страховку устройства и его сервисное сопровождение.

“Теперь для оформления услуги страхования гаджета можно просто показать кассиру паспорт в смартфоне. И подтвердить в приложении согласие на шеринг документа”, – рассказал министр.

Напомним, в Минцифры анонсировали запуск в текущем году новых проектов и услуг в сервисе “Дія”. Речь идет о “Дія ID”, смене места жительства, строительных услугах, налоговых онлайн-сервисах, электронном медицинском заключении и автоматической регистрации бизнеса.

К тому же с 1 декабря в Украине начали действовать измененные нормы, связанные с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний. Теперь банки могут использовать цифровой вариант загранпаспорта или паспорта в мобильном приложении “Дія” для идентификации и верификации клиента.