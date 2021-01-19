В Sinovac заявили о высокой эффективности вакцины в ходе клинических испытаний

В компании Sinovac Biotech заявили о хорошей эффективности своей вакцины от коронавируса в ходе клинических испытаний. При этом ее общий показатель эффективности составил 50,38 процентов.

Об этом заявил председатель правления компании Инь Вэйдун, передает «Синьхуа».

«CoronaVac… во время клинических испытаний продемонстрировала хорошую эффективность и может обеспечить широкий спектр защиты от различных штаммов коронавируса», — отметил он.

Вэйдун подчеркнул, что данные клинических испытаний, полученные в Бразилии, Индонезии и Турции, позволили компании укрепить уверенность в безопасности и эффективности вакцины.

«Согласно результатам клинических исследований в Бразилии, вакцина на 100 процентов эффективна против тяжелой формы COVID-19, и на 78 процентов при легких случаях, требующих медицинского лечения. Ее общий показатель эффективности составил 50,38 процентов», — отмечает агентство.

Глава правления Sinovac Biotech отметил, что разные результаты в разных странах — это абсолютно нормально, ведь клинические испытания зависят от множества факторов.

Также он подчеркнул, что все участники клинических испытаний фазы-3 в Бразилии были медицинскими работниками, работающими в условиях высокого риска и подвергающиеся многократным атакам со стороны вируса.

«Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту», — добавил глава правления компании.