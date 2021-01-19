Минэнерго предлагало другое решение относительно тарифов на газ, - Витренко

Министерство энергетики предлагало более системное регулирование стоимости газа для бытовых потребителей.
Об этом сообщил и. о. министра энергетики Юрий Витренко на пресс-конференции.
Так, по словам и. о. министра, его ведомство предлагало «более устойчивый, более дружественный подход к участникам рынка»
«Но, к сожалению, другой подход, который поддерживается также „Нафтогазом“, был принят», — сказал он.
Витренко добавил, что Кабинет Министров установил предельную цену на газ 6,99 грн за куб, однако это не заставляет газоснабжающие компании поставлять газ населению по этой цене. В то же время и. о. министра не исключает, что газоснабжающие компании найдут возможность поставлять газ своим клиентам по 6,99 грн.
«Возможно, они покупали газ летом, когда он был гораздо дешевле, возможно, они имеют контракты или отношения с производителями, у которых себестоимость меньше, чем 6,99 грн. Поэтому, возможно, они тоже захотят сохранить своих клиентов и будут поставлять им по 6,99. Или также, возможно, они пойдут к „Нафтогазу“, который будет продавать им газ дешевле, чем 6,99 грн, чтобы они могли поставлять его своим клиентам по предельной цене», — отметил Витренко.
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