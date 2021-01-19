В Украине планируют установить 600 камер фото- и видеофиксации

В Министерстве внутренних дел намерены установить по всей стране 600 камер автофотовидеофиксации в течение трех-четырех лет.

Об этом в эфире программы “Право на право” на телеканале “Дом” рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко.

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Как отмечается в сообщении, каждый год в Украине фиксируют до 150 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут 3,5 тыс. украинцев. По информации МВД Украины, 30% ДТП происходят из-за превышения скорости. Еще примерно 20% ДТП на украинских автодорогах — из-за нарушения правил маневрирования. Еще 10% – из-за водителей в состоянии алкогольного опьянения.

“Этот “кровавый урожай” собирает нарушение скоростного режима. То есть там, где надо ехать 50 км/ч плюс разрешенных 20, человек едет 180 км/ч, потому что считает, что у него хороший автомобиль и он умелый водитель в свои 19 лет”, — отметил представитель МВД.

Украинские правоохранители за образец берут опыт Польши, где на дорогах установлено более 400 видеокамер, и на треть уменьшилось количество ДТП.

“Мы установили 55 камер в Киеве и Киевской области. В перспективе — установка по всей стране 600 камер в течение 3-4 лет”, — заявил советник министра внутренних дел.

Напомним, 21 декабря 2020 года Кабинет Министров утвердил новую Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года, разработанную на основе ранее одобренной Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине до 2024 года.

В 2021 году на реализацию Госпрограммы предусмотрено 2,4 млрд грн, за которые планируется построить новые развязки кольцевого типа и освещенные пешеходные переходы со светофорами по требованию; устроить новые демпферные системы, комплексы “Взвешивание в движении” для автоматического габаритно-весового контроля и площадки для остановки и взвешивания; расширить систему автофотовидеофиксации, установив еще 125 комплексов автоматической фиксации; купить фантомы и спецавтомобили для проверки полицией состояния улично-дорожной сети и техсостояния транспортных средств.