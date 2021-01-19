В правительстве рассчитывают на повышение кредитных рейтингов Украины

План Национальной экономической стратегии-2030 предусматривает повышение международными агентствами кредитных рейтингов Украины. До 2024 года рейтинги вырастут на несколько пунктов.

Об этом министр экономики Игорь Петрашко сказал во время обсуждения стратегии.

«Фокус стратегии амбициозный», — сказал он.

Как отметил Петрашко, от уровня рейтингов зависит стоимость заимствований страны. «На данный момент кредитный рейтинг Украины, согласно S&P, составляет „В“, что значительно ниже, чем у стран — конкурентов за капитал», — рассказал Петрашко.

По его словам, план предусматривает получение Украиной рейтингов S&P и Fitch уровня «ВВ» до конца 2022 года и «ВВ+» в 2024 году.

«Предложенный приоритет имеет целью улучшить позиции Украины в международном рейтинге OECD (country risk) до пятерки в ближайший год и в дальнейшем до четвертой группы рискованности», — добавил он.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫