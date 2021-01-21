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В Европе подешевели автомобили Tesla Model 3

В Европе подешевели автомобили Tesla Model 3

После очередного обновления онлайн-конфигуратора цены Tesla Model 3 в нескольких европейских странах стали ниже.

На это обратил внимание сайт Electrek.

Например, вот как изменились цены на различные версии Tesla Model 3 в Германии:

  • Model 3 Standard Range Plus — €39 990 (было €42 990);
  • Model 3 Lang Range AWD — €49 990 (€52 490);
  • Model 3 Performance — €54 990 (€58 490).

Одновременно Tesla снизила цены Model 3 и в других европейских странах.

Как отмечает Electrek, изменения могут быть следствием колебаний валютных курсов — за последний год курс доллара по отношению к евро снизился. В то же время на других рынках новые цены не соотносятся с изменениями курсов валют.

Кроме того, Model 3 в базовом варианте Standard Range Plus должна стоить дороже, если учитывать только колебания курсов валют. Кроме того, с недавних пор Tesla также поставляет в Европу седаны Model 3, собранные в Китае.

Что примечательно, двумя месяцами ранее Tesla подняла для европейцев цены на старший седан Model S, который в ближайшее время получит обновленный дизайн.

Сейчас Model 3 является самым популярным автомобилем Tesla в Европе, но, скорее всего, в будущем этот титул перейдет к Model Y — его продажи в регионе стартуют, как только Tesla начнет серийное производство на строящейся сейчас немецкой Гигафабрике (линия может заработать во второй половине этого года).

По материалам ITC.ua
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