В Европе подешевели автомобили Tesla Model 3

После очередного обновления онлайн-конфигуратора цены Tesla Model 3 в нескольких европейских странах стали ниже.
На это обратил внимание сайт Electrek.
Например, вот как изменились цены на различные версии Tesla Model 3 в Германии:
Одновременно Tesla снизила цены Model 3 и в других европейских странах.
Как отмечает Electrek, изменения могут быть следствием колебаний валютных курсов — за последний год курс доллара по отношению к евро снизился. В то же время на других рынках новые цены не соотносятся с изменениями курсов валют.
Кроме того, Model 3 в базовом варианте Standard Range Plus должна стоить дороже, если учитывать только колебания курсов валют. Кроме того, с недавних пор Tesla также поставляет в Европу седаны Model 3, собранные в Китае.
Что примечательно, двумя месяцами ранее Tesla подняла для европейцев цены на старший седан Model S, который в ближайшее время получит обновленный дизайн.
Сейчас Model 3 является самым популярным автомобилем Tesla в Европе, но, скорее всего, в будущем этот титул перейдет к Model Y — его продажи в регионе стартуют, как только Tesla начнет серийное производство на строящейся сейчас немецкой Гигафабрике (линия может заработать во второй половине этого года).
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