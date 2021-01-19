Правительство начало создание фондового рынка

На следующей неделе ожидается подписание меморандума о создании фондового рынка в Украине.
Об этом в ходе публичного обсуждения Национальной экономической стратегии-2030 рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Что касается развития фондового рынка. Мы подготовили и уже, надеюсь, на следующей неделе подпишем соответствующий меморандум о создании такого рынка. Есть соответствующий таймлайн, как он будет создаваться. Это непростой процесс, но его нужно начинать, чтобы рано или поздно он завершился», — заявил он.
В сентябре Денис Шмыгаль анонсировал создание фондового рынка в Украине через 1 год.
В октябре Шмыгаль заявил, что построение фондовой платформы может занять 3 года.
На днях НКЦБФР анонсировала создание первого финансового хаба для функционирования фондового рынка.
Отметим, в Украине уже существует фондовый рынок с соответствующей инфраструктурой в виде фондовых бирж, торговцев ценными бумагами, инвестиционных фондов и инвестиционных компаний. Проблема только в качестве этой инфраструктуры и инвестиционных инструментов.
В декабре Кабмин утвердил перечень из 49 фондовых бирж и требования к признанию акций (долей) публичных компаний, находящихся в обращении на указанной бирже.
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