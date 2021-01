Маск пообещал награду в 100 млн долларов за новацию

Основатель компаний Tesla и ЅрасеХ Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям лучшей технологии по улавливанию и хранению углекислого газа.

Он объявил конкурс в четверг, 21 января, на своей странице в Twitter.

«Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода», — написал Маск. Также он пообещал раскрыть подробности предложения на следующей неделе.

Am donating $ 100M towards a prize for best carbon capture technology