Маск пообещал награду в 100 млн долларов за новацию

Основатель компаний Tesla и ЅрасеХ Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям лучшей технологии по улавливанию и хранению углекислого газа.

Он объявил конкурс в четверг, 21 января, на своей странице в Twitter.

«Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода», — написал Маск. Также он пообещал раскрыть подробности предложения на следующей неделе.

Am donating $ 100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Под улавливанием и хранением углекислого газа подразумевается процесс, включающий отделение углекислого газа (СО2) от промышленных и энергетических источников и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.