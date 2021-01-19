Маск пообещал награду в 100 млн долларов за новацию

Основатель компаний Tesla и ЅрасеХ Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям лучшей технологии по улавливанию и хранению углекислого газа.
Он объявил конкурс в четверг, 21 января, на своей странице в Twitter.
«Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода», — написал Маск. Также он пообещал раскрыть подробности предложения на следующей неделе.
Am donating $ 100M towards a prize for best carbon capture technology— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021
Под улавливанием и хранением углекислого газа подразумевается процесс, включающий отделение углекислого газа (СО2) от промышленных и энергетических источников и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.
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