Спрос на ипотеку был рекордно высоким два квартала подряд – НБУ

За три последних года существенно смягчились стандарты ипотечного кредитования.

Об этом свидетельствуют результаты «Опроса об условиях банковского кредитования» за IV квартал 2020 года, проведенного Национальным банком Украины.

«Участники опроса подтвердили рост спроса на ипотеку, который был рекордно высоким два квартала подряд. Впервые с 2017 года произошло существенное смягчение стандартов ипотечного кредитования. Этому способствовали позитивные ожидания на рынке недвижимости и снижение стоимости ресурсов преимущественно у крупных банков», — говорится в результатах опроса.

Респонденты отметили существенные улучшения условий одобрения кредитных заявок, в том числе уменьшение ставок и LTV (соотношение кредита и стоимости жилья).

«В то же время уровень одобрения заявок на ипотеку не изменился. В целом более 90% финучреждений оценили долговую нагрузку заемщиков как среднюю. Уровень закредитованности корпоративных клиентов не изменился, домохозяйств — незначительно уменьшился, преимущественно по оценке крупных банков. В IV квартале 2020 года участники опроса улучшили оценки всех рисков, за исключением операционного, который незначительно вырос, в основном у крупных банков», — добавляют в Нацбанке.

Опрос проводился с 17 декабря 2020 года по 11 января 2021 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 91%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.

Справка Finance.ua:

В этом году банки планируют выдать в полтора раза больше ипотечных кредитов, чем в 2020.

По словам первого заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой, все большее количество финансовых учреждений начинает интересоваться выдачей кредитов на покупку жилья. Учитывая такой настрой банков, в Национальном банке считают, что в этом году количество предоставленных ипотечных кредитов вырастет по сравнению с прошлым годом на 50%, если для этого будут благоприятные условия.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫