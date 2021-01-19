Тендер на 11 миллиардов: турецкая компания построит мост в Кременчуге

Победителем тендера на строительство Кременчугского моста стала турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A.Ş. с ценовым предложением 11,25 миллиарда гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
Предложенная победителем торгов цена на 11% ниже ожидаемой стоимости работ.
Согласно ТЭО, новый мост будет вантовым и будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении. На правом берегу Днепра он будет соединяться с дорогой Н-08, на левом — с нынешней уличной сетью Кременчуга.
В этих точках предусмотрено строительство транспортных развязок в разных уровнях. Общая длина сооружений составит более 3 км.
Тендер объявлен по схеме design-build, поэтому ответственной за разработку проектной документации и исполнителем работ по строительству моста будет одна и та же компания.
Как отмечают в пресс-службе «Укравтодора», сейчас единственный действующий мост в Кременчуге — Крюковский мост — находится в аварийном состоянии. При этом через него проходят две важные для региона государственные дороги Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье и М-22 Полтава — Александрия. Ближайшие к городу Кременчуга автодорожные мосты, которые отвечают условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км.
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