Межбанк: на рынок повлияют спекулятивные попытки раскачать курс и действия НБУ

Эта пятница на валютном рынке пройдет под воздействием трех основных факторов:
1). Завершение недели. Традиционно перед выходными активность бизнеса снизится, что сократит статистику торгов. По расчетам Finance.ua, объем операций 22 января составит $ 160−190 млн при совершении до 420−480 сделок.
2). Окончательная реакция рынка на сохранение Нацбанком учетной ставки на уровне 6% годовых. Участники межбанка и аналитики закладывали именно это решение регулятора в свои прогнозы и расчеты. Поэтому большого дополнительного влияния на настроения валютного и ресурсного рынков оно не окажет. Но в сочетании с тем, что часть гривневых ресурсов от состоявшихся миллиардных погашений ОВГЗ этой недели все же пошло на валютный рынок — это отразится на общем курсообразовании сегодня. То есть по разным мотивам, но некоторые нерезиденты и местные инвесторы все же внесут коррективы в свои планы по операциям на валютном и ресурсных рынках, что и отразится на курсовом тренде пятницы. В целом, результаты последнего аукциона по размещению ОВГЗ от 19 января и последующие действия инвесторов оказывают позитивное влияние на валютный рынок. Нерезиденты продолжают вкладываться в наши облигации и это подстрахует гривну в ближайшее время.
3). Спекулятивные попытки раскачать курс и действия НБУ. За последние дни спекулянты постепенно вздергивали котировки доллара на межбанке при невмешательстве регулятора и подыгрывании в таком «разогреве» курса частью крупных продавцов-экспортеров. Они не торопятся продавать валютную выручку на ожиданиях скорого захода к ним на счет возмещений НДС. Хотя эти суммы будут меньше обычных объемов из-за низкой активности бизнеса в период локдауна, новогодних и рождественских праздников — это все же приток дополнительной гривны компаниям на счета. Это играет против нацвалюты и на этих ожиданиях и таком поведении экспортеров спекулянты и стараются по максимуму заработать.
Если особых скачков курса сегодня не будет, мы не увидим Нацбанк на межбанке. Но если курс пойдет выше уровней в 28,30−28,35 гривен, скорее всего среди продавцов «засветится» либо сам регулятор, либо его «помощник» Укргазбанк.
Общий настрой рынка пока достаточно позитивный для гривны и особого взлета котировок даже при «играх» спекулянтов мы сегодня не ожидаем.
Котировки межбанка, по нашему прогнозу 22 января будут в пределах: доллар — коридор 28,10 — 28,35 грн, евро — коридор 33,95 — 34,40 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 28,26 / 28,28
евро — 34,33 / 34,35
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Комитет ВР одобрил законопроект «Об обращении гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»Вчера, 11:36 - 4442 28
Биткойн упал на 10% на фоне опасений нового пузыря на рынкеВчера, 15:26 - 1663 13
Нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан — ответ ГНСВчера, 16:15 - 2904 12
Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из СШАВчера, 12:54 - 256 7
В сети показали фото необычного купе "Таврия" (фото)9 ч. назад - 3334 3
Саудовская Аравия прекращает вакцинацию препаратом PfizerВчера, 22:41 - 6245 2
В сети показали фото необычного купе "Таврия" (фото)9 ч. назад - 3334 3
Нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан — ответ ГНСВчера, 16:15 - 2904 12
Украина вернется к адаптивному карантину: правила и ограниченияВчера, 13:00 - 2866 3
Украинцы смогут взять жилье в ипотеку под фиксированную ставку 7% — ПарцхаладзеВчера, 21:30 - 2304
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и БританиюВчера, 11:04 - 261
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причинаПозавчера, 12:35 - 953 5
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1266 3
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 656
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1329