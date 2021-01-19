Межбанк: на рынок повлияют спекулятивные попытки раскачать курс и действия НБУ

Эта пятница на валютном рынке пройдет под воздействием трех основных факторов:

1). Завершение недели. Традиционно перед выходными активность бизнеса снизится, что сократит статистику торгов. По расчетам Finance.ua, объем операций 22 января составит $ 160−190 млн при совершении до 420−480 сделок.

2). Окончательная реакция рынка на сохранение Нацбанком учетной ставки на уровне 6% годовых. Участники межбанка и аналитики закладывали именно это решение регулятора в свои прогнозы и расчеты. Поэтому большого дополнительного влияния на настроения валютного и ресурсного рынков оно не окажет. Но в сочетании с тем, что часть гривневых ресурсов от состоявшихся миллиардных погашений ОВГЗ этой недели все же пошло на валютный рынок — это отразится на общем курсообразовании сегодня. То есть по разным мотивам, но некоторые нерезиденты и местные инвесторы все же внесут коррективы в свои планы по операциям на валютном и ресурсных рынках, что и отразится на курсовом тренде пятницы. В целом, результаты последнего аукциона по размещению ОВГЗ от 19 января и последующие действия инвесторов оказывают позитивное влияние на валютный рынок. Нерезиденты продолжают вкладываться в наши облигации и это подстрахует гривну в ближайшее время.

3). Спекулятивные попытки раскачать курс и действия НБУ. За последние дни спекулянты постепенно вздергивали котировки доллара на межбанке при невмешательстве регулятора и подыгрывании в таком «разогреве» курса частью крупных продавцов-экспортеров. Они не торопятся продавать валютную выручку на ожиданиях скорого захода к ним на счет возмещений НДС. Хотя эти суммы будут меньше обычных объемов из-за низкой активности бизнеса в период локдауна, новогодних и рождественских праздников — это все же приток дополнительной гривны компаниям на счета. Это играет против нацвалюты и на этих ожиданиях и таком поведении экспортеров спекулянты и стараются по максимуму заработать.

Если особых скачков курса сегодня не будет, мы не увидим Нацбанк на межбанке. Но если курс пойдет выше уровней в 28,30−28,35 гривен, скорее всего среди продавцов «засветится» либо сам регулятор, либо его «помощник» Укргазбанк.

Общий настрой рынка пока достаточно позитивный для гривны и особого взлета котировок даже при «играх» спекулянтов мы сегодня не ожидаем.

Котировки межбанка, по нашему прогнозу 22 января будут в пределах: доллар — коридор 28,10 — 28,35 грн, евро — коридор 33,95 — 34,40 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 28,05 — 28,40 грн при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 15 до 20 коп, а в кассах банков — до 25−30 коп.

Евро: в банках коридор 33,85 — 34,50 грн при спреде до 25- 30 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах коридора 34,05 — 34,35 грн при спреде до 20−25 коп.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,26 / 28,28

евро — 34,33 / 34,35

Курсы валют на Межбанке

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