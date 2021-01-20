Эксперты назвали самые дорогие по стоимости жизни страны

Украина заняла 128 место в рейтинге самых дорогих по стоимости жизни государств Cost of Living Index by Country 2021.

Аналитики из компании Numbeo исследовали 139 государств, «соседями» нашей страны стали Косово (127-е место) и Сирия (129).

Украина возглавила мировой рейтинг роста минималки, но по ее размеру оказалась в конце

В пятерку победителей вошли:

остров Джерси;

Бермудские острова;

Швейцария;

Норвегия;

Исландия.

Аналитики Numbeo рассчитали рейтинг по нескольким параметрам.

Индекс арендной платы — это оценка стоимости аренды квартир. Украина заняла 114-е место.

Индекс бакалейных товаров — это оценка цен на продукты. У нашей страны — 135 строчка.

Индекс ресторанов — учитывает цены на еду и напитки в ресторанах и барах. Украина заняла 109-ю позицию.

Местная покупательная способность — показывает относительную покупательную способность при покупке товаров и услуг в данном городе для средней чистой заработной платы в конкретном городе или стране. Тут у Украины 89-е место.

Напомним, в прошлом году эксперты подсчитали стоимость жизни в городах, куда вошли и украинские населенные пункты. Например, девять из них попали в Топ-400 самых дорогих на планете: