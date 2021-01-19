0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 360 0

Евросоюз планирует новые ограничения на путешествия

Евросоюз планирует новые ограничения на путешествия

Лидеры стран ЕС на видеосаммите в четверг договорились оставить границы открытыми внутри блока с учетом продолжения борьбы с коронавирусом, но высказались за внедрение ограничений на несущественные поездки.

Об этом сообщает Politico.

После встречи лидеров глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС должны держать свои границы открытыми, но «можно рассмотреть ограничения для несущественных поездок».

«Следует категорически не поощрять все второстепенные поездки, как внутри страны, так и, конечно, из-за границы», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Но она добавила, что для защиты единого рынка должны быть сделаны исключения для основных рабочих и грузов. Она предупредила, что сплошное закрытие границ нанесет ущерб экономике, но не поможет сдержать вирус.

В понедельник Европейская комиссия предложит новые меры в попытке скоординировать ограничения на поездки на фоне всплеска вируса и угрозы появления новых штаммов.

Идея заключается в том, чтобы добавить на карту распространения коронавируса в государствах ЕС новую «темно-красную» категорию, которая будет использоваться для регионов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне. Люди, прибывающие из этих районов, должны будут пройти тест перед вылетом или должны быть помещены на карантин по прибытии.

Страны Е С в прошлом году согласовали карту с цветовой кодировкой от зеленого (низкий риск) до оранжевого (средний риск) и до красного (высокий риск).

Этот шаг вызвал критику, поскольку большая часть ЕС теперь обозначена красным цветом и на карте не отображены основные различия между странами.

Комиссия также предложит новые меры безопасности для людей, путешествующих из третьих стран, среди которых Украина, включая требование пройти тестирование перед поездкой. Напомним, въезд в ЕС с весны прошлого года остается закрытым для большинства украинцев. Въехать могут только отдельные категории граждан.

Лидеры Е С также согласились во время видеоконференции о возможности согласования общих стандартов сертификатов о вакцинации для медицинских целей. Однако они оставили на потом дебаты о том, можно ли использовать эти сертификаты для путешествий, как того хотят Греция и Испания.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.