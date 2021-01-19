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Пандемия все еще представляет угрозу для мировой экономики — Лагард

Пандемия все еще представляет угрозу для мировой экономики — Лагард

Пандемия коронавируса до сих пор создает большие риски для Еврозоны и мировой экономики.

Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, передает Укринформ со ссылкой на CNBC.

«Начало кампаний по вакцинации в Еврозоне является важным шагом в урегулировании кризиса в сфере здравоохранения. Тем не менее, пандемия и далее создает серьезные риски для здоровья населения, а также для Еврозоны и мировой экономики», — подчеркнула Лагард.

Отмечается, что европейские лидеры надеются ускорить процесс вакцинации населения в ближайшие месяцы, чтобы сдержать распространение коронавируса и его негативное влияние на экономику.

По данным Worldometer, в мире выявлено 97 464 258 случаев COVID-19, в частности 2 086 887 летальных, выздоровели 70 026 096 человек.

По материалам УКРИНФОРМ
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