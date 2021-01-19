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IT-сектор стал ведущей движущей силой развития офисного рынка Украины (инфографика)

IT-сектор стал ведущей движущей силой развития офисного рынка Украины (инфографика)

По данным компании UTG, в конце 2020 года в Киеве функционировало 204 бизнес-центра. Из них класса «А» = 21, класса «В» = 139, класса «С» = 44. Совокупная арендная площадь профессиональных объектов составляет 2 022 902 м2, что соответствует показателю 674,3 м2 на 1000 жителей.

Об этом пишет UTG в аналитике.

На разных стадиях строительной готовности находятся и анонсированы к открытию в 2021—2022 годах 32 бизнес- центра общей GLA = 668 868 м2 (без учета крупномасштабных объектов).

инфографика UTG

Главной причиной высокой девелоперской активности называют рост влияния IT-сегмента на рынок. Стремительное развитие интернет технологий, скорости соединения, широты покрытия и количества пользователей сети (Украина занимает 7 место в Европе) привели к галопирующему развитию аутсорсинговых компаний, а Украина превратилась в одного из мировых лидеров по обслуживанию ведущих международных ТНК. Поглощая более 50% всех офисных помещений, IT-сектор стал ведущей движущей силой развития офисного рынка Украины

Выделяют основные тенденции, которые наблюдаются на рынке офисной недвижимости:

  • Эпидемия коронавируса планетарного масштаба и введение карантина в Украине привели к снижению доходной части у большинства компаний при накапливающихся долгах по аренде, обязательствах перед контрагентами, налоговых отчислениях, фонде оплаты труда.
  • Изменение форматов операторов, сокращение занимаемых площадей, переезд в удаленные от центра районы города, рост вакантности
  • Более мелкие и средние арендаторы (особенно те, кто не вкладывал деньги в ремонт, улучшение, меблировку помещений) рассматривают альтернативные варианты для смены офиса.
  • Крупнейшие украинские корпорации начали переводить сотрудников из арендуемых помещений в собственную административную недвижимость.
  • Ряд компаний сворачивают свои маловостребованные представительские офисы для рационализации расходной части.
  • Договоры аренды, которые не успели заключить до объявления карантина — временно поставлены на паузу.
    В связи с этим средневзвешенная вакантность в бизнес-центрах Киева на начало июня достигла 12,8%.

    инфографика UTG

Руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник утверждает, что за 2020 год произошла корректировка ставок аренды в сторону сокращения. «На декабрь 2020 аренда за 1 м2 в месяц обходится в классе „А“ = $ 25,6, что демонстрирует сокращение в относительном выражении к декабрю 2019 на -13%, в классе „В“ = $ 17,2 (-9%), в классе „С“ = $ 10,7 (-10%) без учета НДС, OPEX, КП и коэффициентов BOMA», — комментирует он.

По материалам Finance.UA
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