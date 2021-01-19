IT-сектор стал ведущей движущей силой развития офисного рынка Украины (инфографика)

По данным компании UTG, в конце 2020 года в Киеве функционировало 204 бизнес-центра. Из них класса «А» = 21, класса «В» = 139, класса «С» = 44. Совокупная арендная площадь профессиональных объектов составляет 2 022 902 м 2 , что соответствует показателю 674,3 м 2 на 1000 жителей.

Об этом пишет UTG в аналитике.

На разных стадиях строительной готовности находятся и анонсированы к открытию в 2021—2022 годах 32 бизнес- центра общей GLA = 668 868 м 2 (без учета крупномасштабных объектов).



инфографика UTG

Главной причиной высокой девелоперской активности называют рост влияния IT-сегмента на рынок. Стремительное развитие интернет технологий, скорости соединения, широты покрытия и количества пользователей сети (Украина занимает 7 место в Европе) привели к галопирующему развитию аутсорсинговых компаний, а Украина превратилась в одного из мировых лидеров по обслуживанию ведущих международных ТНК. Поглощая более 50% всех офисных помещений, IT-сектор стал ведущей движущей силой развития офисного рынка Украины

Выделяют основные тенденции, которые наблюдаются на рынке офисной недвижимости:

Эпидемия коронавируса планетарного масштаба и введение карантина в Украине привели к снижению доходной части у большинства компаний при накапливающихся долгах по аренде, обязательствах перед контрагентами, налоговых отчислениях, фонде оплаты труда.

Изменение форматов операторов, сокращение занимаемых площадей, переезд в удаленные от центра районы города, рост вакантности

Более мелкие и средние арендаторы (особенно те, кто не вкладывал деньги в ремонт, улучшение, меблировку помещений) рассматривают альтернативные варианты для смены офиса.

Крупнейшие украинские корпорации начали переводить сотрудников из арендуемых помещений в собственную административную недвижимость.

Ряд компаний сворачивают свои маловостребованные представительские офисы для рационализации расходной части.

Договоры аренды, которые не успели заключить до объявления карантина — временно поставлены на паузу.

В связи с этим средневзвешенная вакантность в бизнес-центрах Киева на начало июня достигла 12,8%.



инфографика UTG