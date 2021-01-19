IT-сектор стал ведущей движущей силой развития офисного рынка Украины (инфографика)

По данным компании UTG, в конце 2020 года в Киеве функционировало 204 бизнес-центра. Из них класса «А» = 21, класса «В» = 139, класса «С» = 44. Совокупная арендная площадь профессиональных объектов составляет 2 022 902 м2, что соответствует показателю 674,3 м2 на 1000 жителей.Об этом пишет UTG в аналитике.
На разных стадиях строительной готовности находятся и анонсированы к открытию в 2021—2022 годах 32 бизнес- центра общей GLA = 668 868 м2 (без учета крупномасштабных объектов).
инфографика UTG
Главной причиной высокой девелоперской активности называют рост влияния IT-сегмента на рынок. Стремительное развитие интернет технологий, скорости соединения, широты покрытия и количества пользователей сети (Украина занимает 7 место в Европе) привели к галопирующему развитию аутсорсинговых компаний, а Украина превратилась в одного из мировых лидеров по обслуживанию ведущих международных ТНК. Поглощая более 50% всех офисных помещений, IT-сектор стал ведущей движущей силой развития офисного рынка Украины
Выделяют основные тенденции, которые наблюдаются на рынке офисной недвижимости:
Руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник утверждает, что за 2020 год произошла корректировка ставок аренды в сторону сокращения. «На декабрь 2020 аренда за 1 м2 в месяц обходится в классе „А“ = $ 25,6, что демонстрирует сокращение в относительном выражении к декабрю 2019 на -13%, в классе „В“ = $ 17,2 (-9%), в классе „С“ = $ 10,7 (-10%) без учета НДС, OPEX, КП и коэффициентов BOMA», — комментирует он.
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