За 2020 год участники рынка газа задолжали ОГТСУ 1,6 миллиарда гривен

В 2020 году было отобрано из системы магистральных газопроводов 2,4 млрд куб. м газа на сумму 10,4 млрд грн, но уплачено было всего 80% (общая сумма задолженности — 1,6 млрд грн).

Об этом сообщает Оператор ГТС.

Основными должниками перед ОГТСУ за образовавшиеся негативные небалансы являются операторы газораспределительных сетей (гор-, облгазы). По итогам 2020 года их совокупная задолженность составляет 1,4 млрд грн. На рынке Украины действуют 43 оператора газораспределительных сетей, из них только треть своевременно рассчитывается за предоставленную услугу.

«Такая ситуация становится критической: длительный бесплатный отбор значительных объемов газа по ГТС и накопление долгов создают угрозу для стабильной работы Оператора ГТС и приводят к убыткам государства. Ввиду системного характера роста задолженности вопрос требует незамедлительного урегулирования на законодательном уровне», — говорится в сообщении.

“Лидеры" среди должников:

Донецкоблгаз — 426 млн грн (+232 млн грн за декабрь),

Луганскгаз — 277 млн ​​(+6 млн грн),

Тернопольгоргаз — 276 млн грн (+51 млн грн),

Киевоблгаз — 59 млн грн (в декабре не добавил долга),

Уманьгаз — 43 млн грн (+8 млн грн за декабрь).



Инфографика: Оператор ГТС

Особое беспокойство вызывает ЧАО «Тернопольгоргаз», который демонстрирует безразличие к последствиям из-за неуплаты долгов, а затем и к собственным потребителям. Несмотря на то, что средства на производственно-технологические расходы заложены в тариф «Тернопольгоргаза», этот оператор ГРС системно отбирает газ из сети магистральных газопроводов и не платит за него. Сумма долга за несанкционированный отбор из ГТС за 2020 год составляет 276 млн грн, причем только за декабрь прошлого года долг увеличился на 51 млн грн.

Учитывая полную безответственность «Тернопольгоргаза», который в течение года не предпринял надлежащих действий и не погасил ни копейки долга, Оператор ГТС повторно обратился в НКРЭКУ с требованием провести внеплановую проверку предприятия касательно нарушения лицензионных условий и нецелевого использования тарифного дохода, что является достаточным основанием для лишения лицензий на распределение газа.

С марта 2020 года ОГТСУ ведет активную работу по взысканию задолженности с участников рынка. Компания подала 22 иска в хозяйственные суды, из них уже выиграно пять дел (Тернопольгоргаз, Кировоградгаз, Мелитопольгаз, Уманьгаз, Херсонгаз) на сумму 245 млн грн. С тех пор Кировоградгаз уже погасил 30% долга и достигнута договоренность по полной уплате остальной задолженности в установленные сроки.

Следует отметить, что ОГТСУ вовремя и в полном объеме платит за образованные участниками рынка положительные небалансы, которые за прошлый год достигли 1,1 млрд куб. м общей стоимостью 5,5 млрд грн.