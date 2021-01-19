СБУ задержала функционера "Киевводоканала", выломав двери в офисе компании

Сотрудники Службы безопасности Украины 21 января задержали на взятке заместителя начальника одного из департаментов ЧАО «Акционерная компания «Киевводоканал». Об этом говорится в сообщении ведомства.
Оперативники спецслужбы установили, что мужчина требовал 38,2 тысячи долларов от представителя коммерческой структуры. В такую сумму он оценил согласование разрешений на размещение объектов внешней рекламы на участках, обслуживаемых «Киевводоканалом».
Сотрудники СБУ задокументировали получение фигурантом аванса в размере 9,1 тысячи долларов. Оперативники задержали фигуранта в служебном кабинете во время получения очередной части взятки в размере 14,7 тысячи долларов.
В рамках уголовного производства по части 4 статьи 368−3 Уголовного кодекса решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Разоблачение чиновника осуществлялось под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 5. Кроме того, отмечается, что содействие оказало и руководство компании.
В свою очередь, в самом «Киевводоканале» заявили, что готовы к сотрудничеству, но следственные действия в головном офисе компании СБУ провела, не особо церемонясь.
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