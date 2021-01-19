СБУ задержала функционера "Киевводоканала", выломав двери в офисе компании

Сотрудники Службы безопасности Украины 21 января задержали на взятке заместителя начальника одного из департаментов ЧАО «Акционерная компания «Киевводоканал». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина требовал 38,2 тысячи долларов от представителя коммерческой структуры. В такую сумму он оценил согласование разрешений на размещение объектов внешней рекламы на участках, обслуживаемых «Киевводоканалом».

Сотрудники СБУ задокументировали получение фигурантом аванса в размере 9,1 тысячи долларов. Оперативники задержали фигуранта в служебном кабинете во время получения очередной части взятки в размере 14,7 тысячи долларов.

В рамках уголовного производства по части 4 статьи 368−3 Уголовного кодекса решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Разоблачение чиновника осуществлялось под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 5. Кроме того, отмечается, что содействие оказало и руководство компании.