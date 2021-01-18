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Межбанк: как отреагировал рынок на решение по учетной ставке

Межбанк: как отреагировал рынок на решение по учетной ставке

Как и писал Finance.ua в своем утреннем прогнозе, Правление Нацбанка решило сохранить учетную ставку на том же уровне 6% годовых. Чиновников можно понять. Инфляционные риски, спровоцированные ростом стоимости энергоносителей, повышением социальных выплат и минимальной зарплаты, а также проблемами дефицита бюджета, очень велики. И одним из главных месседжей для профессиональной среды из того, что сказал глава НБУ Кирилл Шевченко во время сегодняшней пресс-конференции — это то, что в случае дальнейшего роста инфляционных показателей Нацбанк готов повышать учетную ставку.

В принципе, пока рынок и закладывал в своих расчетах сохранение учетной ставки на действующем уровне и поэтому особой реакции на валютном межбанке именно на такое решение регулятора не было. Торги прошли под знаком уже будничных попыток спекулянтов и продавцов-экспортеров раскачать курс в моменты ситуативного роста спроса на валюту и таких же прогнозируемых попыток снизить котировки со стороны покупателей-импортеров, и тех нерезидентов, кто вчера получил гривну от погашений ОВГЗ и решил зафиксировать свои доходы в валюте.

В целом, можно сказать, что «победа» сегодня осталась за продавцами и спекулянтами. Хотя под конец торгов они и были вынуждены все же сбавить свои аппетиты. Основная часть сделок в четверг все же прошла по курсам более высоким, нежели вчера. Именно поэтому за 21 января вырос как справочный курс НБУ на 12:00 до уровня 28,2408 гривен, так и официальный на завтра сразу на 5 копеек — до 28,2561 гривны за доллар.

Регулятор сегодня участия в торгах не принимал, хотя некоторые участники рынка и надеялись на его выход с интервенцией по продаже валюты в момент активной раскачки котировок спекулянтами в середине дня.

Ход торгов:

После постепенного входа рынка в обычный ритм спрос начал активно превышать предложение и доллар начал постепенно расти. С утренних 28,22/28,24 гривен курс к 11 часам вырос до 28,225/28,245 гривен, к 12:00 до 28,245/28,265 гривен, а к обеду достиг пиковых значений 28,285/28,305 гривен. Спекулянты активно играли «на повышение», а часть продавцов умышленно не выставляли все свои объемы предложения, чтобы им подыграть. Это срабатывало почти до 15 часов и котировки продажи закрепились свыше 28,30 гривен.

Но затем желающих покупать так дорого уже почти не осталось, а вот «пожадничавших продавцов» еще хватало. Не встречая больше спроса на валюту по таким ценникам, они были вынуждены частично сбавить свои аппетиты и торги закончились котировками 28,26/28,28 гривен. А некоторые сделки на небольшие суммы прошли и по котировкам ниже этих значений.

Главные события 21 января на межбанке:

  • Доллар в целом по дню вырос — с утренних 28,22/28,24 гривен до 28,26/28,28 гривен к концу дня, а евро — с 34,1998/34,2240 гривен до 34,3387/34,3545.
  • Нацбанк не выходил на рынок.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,2408 гривен, а официальный на 22 января 2021 года установлен на отметке 28,2561 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 28,28 / 28,30
евро — 34,34 / 34,37

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2150 / 1,2152

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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