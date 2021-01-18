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Топ украинских производителей товаров для людей каждый день

Таскомбанк совместно с Mastercard и онлайн изданием MC.today запустили всеукраинский рейтинг “Топ украинских производителей товаров для людей на каждый день”.

Вы Украинский производитель, создаете крутые вещи, которые делают жизнь людей лучше и приятнее и у вас есть собственный сайт?

Тогда расскажите о том, как начали свое производство и как развиваете его в интернете.

Финалисты войдут в рейтинг “Топ украинских производителей” и получат ценные подарки!

Благодаря народному голосованию на сайте MC.today о вас узнают десятки тысяч украинский. Это приведет к вам много новых клиентов, вами заинтересуются потенциальные инвесторы!

Победитель конкурса, который по результатам народного голосования займет первое место и получит:

  • Apple MacBook Pro Touch Bar 13 “от Mastercard
  • Бесплатный интернет-эквайринг TASPAY на 3 месяца от ТАСкомбанк
  • Доступ к сервису на 6 месяцев от ApiX-Drive
  • Создание 1-го интернет-магазина с каналами продаж, инструментами для рекламы и онлайн-маркетинга, базовой поисковой оптимизацией и рекламной кампанией в Google Shopping от ShopExpress
  • 25000 бесплатных e-mail сообщений от Esputnik

Участник, который по результатам народного голосования займет второе место, получит:

  • Планшет Apple от Mastercard;
  • Бесплатный интернет-эквайринг TASPAY на 3 месяца от ТАСкомбанк;
  • Доступ к сервису на 3 месяца от ApiX-Drive;
  • Скидку 50% на создание 1-го интернет-магазина (пакет Optimal или PRO) сроком на один год от ShopExpress;
  • 15000 бесплатных e-mail сообщений от Esputnik;

Участник, который по результатам народного голосования займет третье место, получит:

  • Сертификат на обучение в школе Bazilik номиналом 10 000 гривен от Mastercard;
  • Бесплатный интернет-эквайринг TASPAY в 3 месяца;
  • Доступ к сервису на 3 месяца от ApiX-Drive;
  • Скидку 50% на создание 1-го интернет-магазина (пакет Optimal или PRO), сроком на один год, от ShopExpress;
  • 15000 бесплатных e-mail сообщений от Esputnik;

Участники, занявшие с 1-го по десятое место, получат:

  • сертификаты Rozetka номиналом 2000 грн для приобретения техники для ведения бизнеса от Mastercard
  • 1 консультацию веб маркетологов от ShopExpress
  • 1 месяц доступа к сервису ApiX-Drive
  • 10000 бесплатных e-mail сообщений от Esputnik

Все участники смогут получить бесплатный интернет-эквайринг TASPAY на 3 месяца от Таскомбанк.

Сервис онлайн-оплаты TASPAY – это платежная платформа, основной задачей которой является обеспечение сервиса интернет-эквайринга: обработка платежей в онлайн на сайтах, в мобильных приложениях и устройствах различных типов, подключенных к интернету (платежная платформа для всех видов электронной коммерции).

Преимущества TASPAY

Холдирование
Холдирование средств – это удобный инструмент, который позволяет списать средства после подтверждения операции.

Чат бот, QR
Позволяет быстро и удобно оплатить услугу QR-кодом.

Е-инвойсинг
Возможность создавать и отправлять клиенту брендированный счет, по которому он может моментально оплатить услугу или товар.

Оплата в один клик
Этот инструмент упрощает оплату на сайте автоматически заполняя все платежные данные, кроме CVC2 / CVV2 кода при повторной покупке.

Принимать платежи со всего мира
Возможность принимать к оплате карты любого банка мира.

Индивидуальные тарифы

Подать заявку на участие в конкурсе

По материалам Таскомбанк
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