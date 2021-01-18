Топ украинских производителей товаров для людей каждый день

Таскомбанк совместно с Mastercard и онлайн изданием MC.today запустили всеукраинский рейтинг “Топ украинских производителей товаров для людей на каждый день”.
Вы Украинский производитель, создаете крутые вещи, которые делают жизнь людей лучше и приятнее и у вас есть собственный сайт?
Тогда расскажите о том, как начали свое производство и как развиваете его в интернете.
Финалисты войдут в рейтинг “Топ украинских производителей” и получат ценные подарки!
Благодаря народному голосованию на сайте MC.today о вас узнают десятки тысяч украинский. Это приведет к вам много новых клиентов, вами заинтересуются потенциальные инвесторы!
Победитель конкурса, который по результатам народного голосования займет первое место и получит:
Участник, который по результатам народного голосования займет второе место, получит:
Участник, который по результатам народного голосования займет третье место, получит:
Участники, занявшие с 1-го по десятое место, получат:
Все участники смогут получить бесплатный интернет-эквайринг TASPAY на 3 месяца от Таскомбанк.
Сервис онлайн-оплаты TASPAY – это платежная платформа, основной задачей которой является обеспечение сервиса интернет-эквайринга: обработка платежей в онлайн на сайтах, в мобильных приложениях и устройствах различных типов, подключенных к интернету (платежная платформа для всех видов электронной коммерции).
Преимущества TASPAY
Холдирование
Холдирование средств – это удобный инструмент, который позволяет списать средства после подтверждения операции.
Чат бот, QR
Позволяет быстро и удобно оплатить услугу QR-кодом.
Е-инвойсинг
Возможность создавать и отправлять клиенту брендированный счет, по которому он может моментально оплатить услугу или товар.
Оплата в один клик
Этот инструмент упрощает оплату на сайте автоматически заполняя все платежные данные, кроме CVC2 / CVV2 кода при повторной покупке.
Принимать платежи со всего мира
Возможность принимать к оплате карты любого банка мира.
Индивидуальные тарифы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам хотят выдать "короткостволы"6 ч. назад - 2252 19
Киевских безработных будут переобучать на ІТ-специалистовВчера, 16:00 - 3806 15
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причинаВчера, 12:35 - 654 10
Саудовская Аравия по итогам 2020 года поставила в Китай больше нефти, чем Россия8 ч. назад - 1818 5
Биткойн упал на 10% на фоне опасений нового пузыря на рынке2 ч. назад - 541 2
Украинцы могут взыскать деньги с облгазов за дополнительные начисления в платежкахВчера, 18:59 - 2447 1
Украинцам хотят выдать "короткостволы"6 ч. назад - 2252 19
Как изменились цены на жилье в Украине за годВчера, 21:00 - 1989
Саудовская Аравия по итогам 2020 года поставила в Китай больше нефти, чем Россия8 ч. назад - 1818 5
Украина вернется к адаптивному карантину: правила и ограничения5 ч. назад - 1560 1
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию7 ч. назад - 134
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причинаВчера, 12:35 - 657 10
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)Позавчера, 15:16 - 1057 2
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 611
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1258