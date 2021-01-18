Топ украинских производителей товаров для людей каждый день

Таскомбанк совместно с Mastercard и онлайн изданием MC.today запустили всеукраинский рейтинг “Топ украинских производителей товаров для людей на каждый день”.

Вы Украинский производитель, создаете крутые вещи, которые делают жизнь людей лучше и приятнее и у вас есть собственный сайт?

Тогда расскажите о том, как начали свое производство и как развиваете его в интернете.

Финалисты войдут в рейтинг “Топ украинских производителей” и получат ценные подарки!

Благодаря народному голосованию на сайте MC.today о вас узнают десятки тысяч украинский. Это приведет к вам много новых клиентов, вами заинтересуются потенциальные инвесторы!

Победитель конкурса, который по результатам народного голосования займет первое место и получит:

Apple MacBook Pro Touch Bar 13 “от Mastercard

Бесплатный интернет-эквайринг TASPAY на 3 месяца от ТАС комбанк

на 3 месяца от комбанк Доступ к сервису на 6 месяцев от ApiX-Drive

Создание 1-го интернет-магазина с каналами продаж, инструментами для рекламы и онлайн-маркетинга, базовой поисковой оптимизацией и рекламной кампанией в Google Shopping от ShopExpress

25000 бесплатных e-mail сообщений от Esputnik

Участник, который по результатам народного голосования займет второе место, получит:

Планшет Apple от Mastercard;

Бесплатный интернет-эквайринг TASPAY на 3 месяца от ТАС комбанк;

на 3 месяца от комбанк; Доступ к сервису на 3 месяца от ApiX-Drive;

Скидку 50% на создание 1-го интернет-магазина (пакет Optimal или PRO ) сроком на один год от ShopExpress;

) сроком на один год от ShopExpress; 15000 бесплатных e-mail сообщений от Esputnik;

Участник, который по результатам народного голосования займет третье место, получит:

Сертификат на обучение в школе Bazilik номиналом 10 000 гривен от Mastercard;

Бесплатный интернет-эквайринг TASPAY в 3 месяца;

в 3 месяца; Доступ к сервису на 3 месяца от ApiX-Drive;

Скидку 50% на создание 1-го интернет-магазина (пакет Optimal или PRO ), сроком на один год, от ShopExpress;

), сроком на один год, от ShopExpress; 15000 бесплатных e-mail сообщений от Esputnik;

Участники, занявшие с 1-го по десятое место, получат:

сертификаты Rozetka номиналом 2000 грн для приобретения техники для ведения бизнеса от Mastercard

1 консультацию веб маркетологов от ShopExpress

1 месяц доступа к сервису ApiX-Drive

10000 бесплатных e-mail сообщений от Esputnik

Все участники смогут получить бесплатный интернет-эквайринг TASPAY на 3 месяца от Таскомбанк.

Сервис онлайн-оплаты TASPAY – это платежная платформа, основной задачей которой является обеспечение сервиса интернет-эквайринга: обработка платежей в онлайн на сайтах, в мобильных приложениях и устройствах различных типов, подключенных к интернету (платежная платформа для всех видов электронной коммерции).

Преимущества TASPAY

Холдирование

Холдирование средств – это удобный инструмент, который позволяет списать средства после подтверждения операции.

Чат бот, QR

Позволяет быстро и удобно оплатить услугу QR-кодом.

Е-инвойсинг

Возможность создавать и отправлять клиенту брендированный счет, по которому он может моментально оплатить услугу или товар.

Оплата в один клик

Этот инструмент упрощает оплату на сайте автоматически заполняя все платежные данные, кроме CVC2 / CVV2 кода при повторной покупке.

Принимать платежи со всего мира

Возможность принимать к оплате карты любого банка мира.

Индивидуальные тарифы

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