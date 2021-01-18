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Строительство «Северного потока-2» может остановиться на неопределенный срок

Строительство «Северного потока-2» может остановиться на неопределенный срок

Строительные работы на газопроводе «Северный поток-2» в водах Германии могут быть остановлены на неопределенный срок, но противники все еще должны привести подробные причины, чтобы оправдать остановку.

Об этом заявила президент Федерального морского и гидрографического агентства Германии Карин Камманн-Клиппштейн, сообщает Reuters.

На этой неделе две экологические группы подали жалобы в агентство, издавшее распоряжение на продолжение периода, в течение которого теоретически могут происходить строительные работы.

Камманн-Клиппштейн заявила, что жалобы на трубопровод теперь должны быть подкреплены убедительными аргументами, но нет фиксированного срока для представления таких заявлений.

«Это не в наших руках», — сказала она журналистам, сказав, что агентство быстро оценит все причины, как только они будут поданы.

Напомним, Соединенные Штаты внесли в санкционный список российский корабль-трубоукладчик «Фортуна», задействованный в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Ранее стало известно, что концерн Bilfinger SE вышел из строительства «Северного потока-2», став первой немецкой компанией, которая оставила проект российского газопровода.

Как сообщалось, «Газпром» в выпущенном им проспекте еврооблигаций признал, что существуют риски остановки или сворачивания проекту газопровода «Северный поток-2».

По материалам Економічна Правда
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