Автомобили, которые в Германии считаются самыми надежными

Автомобили из Германии пользуются большой популярностью у водителей со всего мира. Их любят за узнаваемый привлекательный дизайн, отличную управляемость, мощные моторы, хорошее качество сборки. Можно много спорить и сравнивать популярные модели Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Opel, но кто, как не немецкие специалисты, могут выбрать наиболее надежные машины в своих классах. Профессиональные автомеханики и инженеры из компании Dekra исследовали 15 миллионов машин, прежде чем был составлен следующий список.
1. Субкомпактный автомобиль — Audi A1
Небольшие 3- и 5-дверные хэтчбеки Audi A1 класса супермини появились в автосалонах в 2010 году. За прошедшие годы модель зарекомендовала себя как надежная и экономичная.
2. Компактный класс — BMW 1-й серии
Давно позади остались времена, когда самым маленьким доступным автомобилем немецкой компании BMW была 3-я серия. С 2004 года выпускается баварская «копейка» – BMW 1-й серии. Эти седаны, хэтчбеки и купе не похожи на другие автомобили С-класса. У них двигатель расположен продольно, а привод передается на задние колеса.
3. Средний класс — Volvo S60/V60
Седаны Volvo S60 и универсалы V60 в рейтинге надежности смогли потеснить немецкие модели там, где никто не ожидал. Второе поколение шведских машин вышло на рынок в 2010 году и до сих пор пользуется большой популярностью.
4. Бизнес-класс — Mercedes-Benz E-класс
Mercedes-Benz E-класса знают во всем мире. Эти машины – одни из самых знаменитых бизнес-седанов, и они не теряют популярность уже несколько десятилетий. Они очень надежны, что подтверждают как автоэксперты, так и немецкие таксисты.
5. Спортивное купе/кабриолет — BMW Z4
В каталогах компании BMW за 2017 год любители баварских машин уже не нашли спортивный автомобиль Z4. Эти купе и родстеры пользовались большой популярностью, особенно в США, Германии, Великобритании и Китае. Кстати, есть и хорошая новость: уже в ближайшее время от BMW можно ожидать спортивную автоновинку.
6. Автомобиль для активного отдыха — Skoda Roomster
Чешская Skoda Roomster относится к классу автомобилей для активного отдыха. Компактная машина получила немаленькую колесную базу на платформе Skoda Octavia. Внешне модель также необычна, пропорциями она напоминает минивэн.
7. Кроссовер — Mercedes-Benz GLK
Роскошный компактный кроссовер Mercedes-Benz GLK выпускался с 2008 по 2015 гг. Всего было продано 540 тысяч экземпляров, которые высоко оценили водители в Китае, США, Западной Европе, России и Канаде.
8. Компактвэн — Mercedes-Benz В-класс
Mercedes-Benz В-класса – это минивэн, построенный на базе компактного хэтчбека. Такие автомобили еще называют компактвэнами и они весьма популярны в Европе. Уже более миллиона экземпляров Mercedes-Benz В-класса нашли своих владельцев, которые обычно весьма довольны надежностью автомобиля.
9. Микроавтобус — Renault Master
Третье поколение французского фургона выпускается с 2010 года и стало очень популярным в коммерческом секторе. В разных странах машина также известна как Opel Movano, Vauxhall Movano или Nissan NV400. Крепкий кузов и 2,3-литровый дизель позволяют перевозить до 2,5 тонны груза.
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