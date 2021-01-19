Realme выпускает флагманские 5G-смартфоны с новейшими чипами

Прошло несколько недель с момента последнего запуска смартфона Realme, поэтому мы ожидаем кучу релизов. Новый год также принес новые процессоры, и есть информация, что китайская компания использует эти новые SoC в своих телефонах. Если вы ждете чего-то новенького от Realme, вот несколько хороших новостей: Realme работает над выпуском Realme Race Pro с Qualcomm Snapdragon 888 и Realme X9 Pro с MediaTek Dimensity 1200, пишет root-nation.com.
Согласно сообщениям Frandroid и TechRadar, следующим флагманом Realme является Realme Race Pro. Мы уже знали, что компания планировала использовать Snapdragon 888 в серии «Race», и теперь появились технические характеристики, чтобы дать нам лучший взгляд на полную картину.
Ожидается, что Realme Race Pro будет иметь 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD+, и впечатляющей частотой обновления 160 Гц, если верить утечкам. Snapdragon 888 дополнят 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ основной. На этом смартфоне также ожидается аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 125 Вт, а также задняя камера на 64 Мп+ 13 Мп + 13 Мп. А со стороны программного обеспечения, мы можем ожидать Android 11 с интерфейсом Realme.
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