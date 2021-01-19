Введение накопительной пенсионной системы неуместно из-за слабости экономики в Украине, — Кушнирук

Вводить в Украине накопительный уровень пенсионной системы в условиях слабой экономики и ожидать, что люди смогут получать приличную пенсию, наивно.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

«Если экономика неэффективна, низкопродуктивная, с низким уровнем заработных плат… то в этом случае ни о каком существенном накоплении и почтенной старости уже в принципе речь не идет. Люди даже работая не могут получить прожиточный уровень, не говоря обо всем остальном», — сказал Кушнирук.

По его словам, сначала в Украине нужно сформировать условия, которые позволили бы экономике эффективно развиваться, чтобы в ней создавались высокопроизводительные производства, с большим уровнем добавленной стоимости. В таком случае будет больше уровень зарплат и возможность сохранить пенсионные сбережения при любой пенсионной системе — солидарной, смешанной или накопительной.

«К сожалению, у нас в этом плане все очень плохо и рассчитывать на то, что после того, как введут накопительную систему, люди будут получать очень хорошую пенсию, это будет просто наивность», — отметил Кушнирук.

Эксперт также обратил внимание на невозможность в нынешних условиях гарантировать сохранность пенсионных вложений, особенно в негосударственных фондах, которые власти предлагают привлечь при введении накопительной системы. Через десятки лет эти вклады обесценятся, и люди получат мизерные пенсии, или вообще ничего, считает эксперт.

«Даже в развитых странах сейчас этого (сохранение вкладов — ред.) не могут гарантировать. В Украине шансов еще меньше. Например, в требованиях накопительных пенсионных систем во всем мире есть норма, чтобы большая часть средств держалась в так называемых ипотечных ценных бумагах и в государственных облигациях. Я о наших ипотечных бумагах даже не говорю, их нет и они не появятся. А государственные бумаги не могут гарантировать даже сохранения тех денег, не говоря даже об их стоимости», — пояснил Кушнирук.

Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что введение накопительного уровня пенсионной системы усиливает нагрузку на население и бизнес, а выгоду получат только частные финансовые фонды.

В то же время народный депутат Виктория Гриб считает, что предложенные варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений, поскольку не предусмотрены механизмы защиты вкладов от инфляции и девальвации. В итоге, по ее мнению, пенсионные вклады может постигнуть та же участь, что и вклады в Сбербанке СССР.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законпроекта по пенсионной реформе — депутатский «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» (реестр. № 2683) и правительственный «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы» (реестр.№ 4408), каждый из которых предполагает дополнительные расходы для бизнеса.