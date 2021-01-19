В сети показали фото необычного купе "Таврия" (фото)

На кременчугском заводе «Вепрь» сделали невероятное — над обычным ЗАЗ-1102 «Таврия» с кузовом хэтчбек хорошенько поработали и превратили его в яркое авто с кузовом купе.
Работа над машиной проделана колоссальная — кузов автомобиля усилили, в его доработке использовался только металл. Ходовую часть решили брать не родной, а от ВАЗа. Колея стала на 96 мм шире спереди и на 74 мм — сзади. Дорожный просвет увеличился на 25 мм. Кроме этого, талантливые механики поставили дисковые тормоза на всех колесах.
Как можно заметить по фото, машину покрасили в очень красивый яркий красный цвет. Глядя на нее, так и хочется сесть за руль и прокатиться с ветерком по городу.
От родного двигателя ЗАЗа также избавились, заменив его на модернизированный ВАЗовский 1,6 л агрегат. Отметим, его мощность — 140 л.с.
Стоит отметить, что оригинальная «Таврия» выпускалась с тремя разными вариантами объема двигателя 1,1; 1,2 и 1,3. Соответственно мощность была 53, 58 и 63 л.с.
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