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В прошлом году в Реестр коррупционеров в Украине попали более 5 000 человек — НАПК

В прошлом году в Реестр коррупционеров в Украине попали более 5 000 человек — НАПК

В течение прошлого года в Реестр коррупционеров было внесено 5131 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

«В течение 2020 года работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обработали 13 142 судебных решения, направленные Государственной судебной администрацией Украины», — говорится в сообщении.

Из этих решений в Реестр коррупционеров внесены сведения по 5131 чел., из которых:

  • 993 человека привлечены к уголовной ответственности;
  • 4001 человек — к административной ответственности;
  • на 116 человек наложены дисциплинарные взыскания.

Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, то есть предложение взятки (604 человека); декларирование недостоверной информации (116 человек); злоупотребление влиянием (89 человек).

К административной ответственности привлекали за несвоевременную подачу декларации (3742 человека), несообщение о наличии у лица реального конфликта интересов (165 человек) и др.

Наиболее часто как к уголовной, так и к административной ответственности привлекались депутаты местных советов, должностные лица Национальной полиции и государственные служащие.

Дисциплинарные взыскания чаще всего наложены за:

  • нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов — на 31 человека;
  • нарушение ограничений относительно использования служебных полномочий и получение неправомерной выгоды или подарка — 24 человек;
  • несвоевременную подачу декларации — 17 человек.

Кроме того, в течение 2020 года из Реестра коррупционеров исключен 21 человек:

  • 15 человек на основании решений суда апелляционной инстанции об отмене приговора, вынесения оправдательного приговора, отмены постановления о наложении административного взыскания за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение;
  • 6 человек на основании приказа об отмене наложения дисциплинарного взыскания.
По материалам Finance.UA
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