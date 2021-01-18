В прошлом году в Реестр коррупционеров в Украине попали более 5 000 человек — НАПК

В течение прошлого года в Реестр коррупционеров было внесено 5131 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
«В течение 2020 года работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обработали 13 142 судебных решения, направленные Государственной судебной администрацией Украины», — говорится в сообщении.
Из этих решений в Реестр коррупционеров внесены сведения по 5131 чел., из которых:
Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, то есть предложение взятки (604 человека); декларирование недостоверной информации (116 человек); злоупотребление влиянием (89 человек).
К административной ответственности привлекали за несвоевременную подачу декларации (3742 человека), несообщение о наличии у лица реального конфликта интересов (165 человек) и др.
Наиболее часто как к уголовной, так и к административной ответственности привлекались депутаты местных советов, должностные лица Национальной полиции и государственные служащие.
Дисциплинарные взыскания чаще всего наложены за:
Кроме того, в течение 2020 года из Реестра коррупционеров исключен 21 человек:
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