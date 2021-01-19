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Появились первые изображения обновленного кроссовера Honda HR-V (фото)

Появились первые изображения обновленного кроссовера Honda HR-V (фото)

Японская автомобилестроительная компания Honda сообщила, что представит свой новый субкомпактный кроссовер HR-V 18 февраля текущего года.

Производитель уже показал тизер новинки и раскрыл некоторые подробности о технической «начинке» кроссовера.

На изображении можно увидеть заднюю часть обновленного Honda HR-V. Отметим сильно заваленную заднюю стойку будущего автомобиля, спойлер над задним стеклом и зауженные фонари. Также новинка получит изогнутые двери багажника и люк бензобака, который изменил круглую форму на прямоугольную.

Движущей силой обновленного Honda HR-V станет гибридный силовой агрегат e: HEV с двумя электромоторами.

По материалам MMR
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