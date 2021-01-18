В течение 2021 года помощь Украине со стороны США составит более 700 млн долларов — посол

В течение 2021 года финансовая помощь Украине со стороны США составит более 700 млн долларов. Об этом во время пресс-брифинга рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко.

«Я думаю, что вряд ли будут меняться документы, что касается Украины, поскольку мы знаем, что существует очень глубокое двухпартийное понимание и поддержка Украины. Поэтому я не вижу вопросов контраверсионных, где есть решение (президента США Дональда) Трампа, которые нужно отменить. Что касается общей политики, я уверен, что она не поменяется», — сказал он.

Ельченко высказал мнение, что Байден гораздо лучше, чем Трамп, знает Украину. «Трамп, честно говоря, Украину не знал. И, видимо, у него все-таки даже слово „Украина“ ассоциировалось с определенным негативом. Я не говорю, что это относилось ко всей стране, но думаю на ментальном уровне у него не было особой любви к нашему государству. Хотя это не мешало ему принимать решения, очень важные для Украины. Это и усиления санкций в отношении России. Причем это было фактически каждую неделю, если не каждый месяц, это и помощь Украине, которая, несмотря на тот исторически известный телефонный разговор, который собственно и привел к началу или стал триггером начала процесса (первого объявления. — ред.) импичмента (Дональду Трампу)», — сказал посол.

«Тем не менее, помощь Украине была в прошлом году выделена вся на 100%. В этом году, кстати, ее объем увеличен на 25 млн долларов только по линии Пентагона, и еще больше по линии Государственного департамента (США). Всего, если взять помощь касательно безопасности, то по линии Госдепа и по линии Агентства по международной помощи США (USAID) и других ведомств, то это соответственно 700 млн, даже больше 700 … 738 млн долларов. Это где-то на 50 млн, или даже больше, миллионов, чем в прошлом году», — сказал он.

«Кроме того, мы надеемся на скорое завершение рассмотрения в Конгрессе законопроекта, который затормозился именно из-за выборов в США и обновление состава Конгресса. Это закон новый, который переводит помощь Украине на пятилетнюю основу: если сегодня мы каждый год занимаемся тем, чтобы напоминать и попытаться увеличить объемы помощи, то этот новый закон предусматривает конкретные цифры на все пять лет и там цифры намного больше, чем существующие сейчас», — добавил Ельченко.

Он считает, что это сделает возможным для Министерства обороны Украины планировать лучше закупку оружия и предоставления со стороны США другой помощи. «Этот закон очень упрощает наши двусторонние отношения именно по линии помощи США Украине», — сказал посол.